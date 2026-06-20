Santa Cruz x Ypiranga-RS: onde assistir, horário e escalações pela 11º rodada da Série C

Santa Cruz e Ypiranga-RS se enfrentam neste sábado (20), às 19h, na Arena de Pernambuco, pela 11º rodada da Série C

Eurico, zagueiro do Santa Cruz (Rafael Vieira)

Sob o mantra da eficiência e ostentando o status de defesa menos vazada da competição, o Santa Cruz recebe o Ypiranga-RS neste sábado (20), às 19h, na Arena de Pernambuco, 11º rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Diante de um adversário gaúcho que amarga um jejum de cinco jogos sem vencer, a Cobra Coral tenta fazer valer o mando de campo para entrar na zona de classificação à próxima fase.

Atualmente na 9ª colocação com 15 pontos, o Tricolor do Arruda está empatado com o último integrante da zona de classificação, ficando atrás apenas nos critérios de desempate, especificamente no número de gols marcados. Já o Canarinho ocupa o 15º lugar com 11 pontos e precisa pontuar para não se aproximar perigosamente da zona de rebaixamento.

Consistência defensiva é o trunfo coral

Desde a chegada do técnico Cristian de Souza, o Santa Cruz vem moldando uma identidade competitiva e operária. O reflexo disso está nos números: a equipe ostenta a defesa menos vazada do campeonato - sete gols sofridos. Até o momento, o treinador soma três vitórias e dois empates no comando técnico, priorizando o pragmatismo e a eficiência tática em detrimento do futebol espetáculo.

Para este duelo, a principal novidade é o retorno do goleiro Thiago Coelho, que cumpriu suspensão automática na última rodada e deve retomar a titularidade na vaga de Gabriel Souza. No setor ofensivo, a palavra de ordem é mistério. O comandante coral mantém uma rotatividade alta no ataque e a vaga de referência na área segue disputada entre Eron e Tiago Marques.

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Adversário em crise tenta reação fora de casa

Do outro lado, o Ypiranga-RS chega ao Recife precisando estancar a sangria de resultados negativos. Após o empate em 1 a 1 contra o Botafogo-PB dentro de seus domínios, o time comandado por Gabardo Júnior completou um jejum de cinco jogos sem vitórias na Terceirona (sendo quatro derrotas e um empate). Apesar do momento de instabilidade, a tendência é que a comissão técnica gaúcha mantenha a base do time que atuou na rodada passada.



FICHA DA PARTIDA



SANTA CRUZ

Thiago Coelho; Eurico, Willian Alves e Edson Miranda; Alex Ruan, Fabinho e Pedro Favela e Vitinho; Ronald, Everaldo e (Eron) Tiago Marques. Técnico: Cristian de Souza.

YPIRANGA-RS

Gabriel; Cleiton, Léo Gobo, Willian Gomes e Nicolas; Ramon, Dionisio e Estêvão; Bryam, Danielzinho e Vini Charopem. Técnico: Gabardo Júnior.

Local: Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata

Horário: 19h

Árbitro: Leonardo Willers Lorenzatto (MT)

Assistentes: Gislan Antonio Garcia da Silva (MT) e Rafael Virgilio Peiter (MT)

Transmissão: SportyNet (Youtube)

