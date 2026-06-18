'Tem que respeitar': Santa Cruz viraliza após bandeira aparecer na Copa do Mundo
Torcedores do Santa Cruz levam bandeira para a Copa do Mundo e chamam atenção de transmissão
Publicado: 18/06/2026 às 11:14
Bandeira do Santa Cruz na Copa do Mundo (Reprodução)
A paixão da torcida do Santa Cruz ultrapassou fronteiras e virou destaque na Copa do Mundo de 2026, nesta última quarta-feira (17), durante a vitória de Gana sobre o Panamá, por 1 a 0, em Toronto, no Canadá. A bandeira tricolor, levada por dois torcedores, foi notada pelos comentaristas da CazéTV, rendendo elogios ao vivo à força e à tradição da torcida coral.
O narrador Marcelo Hazan não hesitou em endossar a observação e rasgar elogios ao clube pernambucano. "Santinha? O colossal Santa Cruz. Que torcida, hein. Tem que respeitar. Faz uma das festas mais bonitas do futebol brasileiro. O gigantesco Santa Cruz", exaltou.
É ele ali? O colossal Santa Cruz ???? pic.twitter.com/FS3lV3OviQ— Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) June 18, 2026
O Tricolor do Arruda fez questão de publicar o vídeo do momento em suas redes sociais oficiais, celebrando o alcance global de sua marca. “Quando você menos esperar… Ele estará lá! Simplesmente o colossal Santa Cruz”, destacou.
Nas redes sociais, o mistério sobre os donos da bandeira tricolor foi rapidamente desvendado pelo perfil oficial do clube. Os responsáveis pelo registro histórico foram o pequeno Tomás Ramos Burgos e seu pai, Leonardo Burgos.