Eficiência e resultados: o estilo Cristian de Souza que colocou o Santa Cruz na briga pelo G-8

Cristian de Souza, técnico do Santa Cruz (Evelyn Victoria / Santa Cruz)

Esqueça o futebol vistoso e os esquemas plásticos. Sob o comando do técnico Cristian de Souza, o Santa Cruz fincou os pés no chão e adotou o pragmatismo como lema para buscar a classificação na Série C. Com um discurso focado estritamente na eficiência e na soma de pontos, o treinador vem moldando uma equipe operária, onde a consistência defensiva vale mais do que o espetáculo.

A consistência do trabalho de Cristian tem se refletido diretamente nos resultados dentro de campo. Somando a reta final de sua passagem pelo Amazonas ao início da trajetória no Arruda, o treinador acumula uma expressiva sequência de 10 jogos de invencibilidade na Série C. Foram cinco partidas pelo clube amazonense, com quatro vitórias e um empate, além de outros cinco compromissos à frente do Santa Cruz, somando três vitórias e dois empates.

Sob o comando da Cobra Coral, foram triunfos importantes contra Inter de Limeira, Volta Redonda e Brusque, além de empates consistentes diante de Maringá e Ferroviária-SP. Nas redes sociais, o clube até brinca com a semelhança de aparência do técnico com o multicampeão Pep Guardiola, mas a verdade é que o "professor" fincou raízes na solidez do futebol competitivo.

O Raio-X tático: 3 zagueiros, solidez e bola parada

O crescimento do Santa Cruz na competição passa diretamente por escolhas táticas bem definidas pelo treinador. Cristian consolidou o esquema com três zagueiros, dando sustentação ao setor defensivo. O resultado é um ferrolho difícil de ser furado: apenas três gols sofridos nos cinco jogos sob sua batuta.

Se lá atrás o sistema funciona, na frente o caminho do gol tem assinatura ensaiada. A bola parada se tornou a principal arma do time. Dos sete gols marcados pelo Santa Cruz no recorte recente, quatro nasceram de jogadas aéreas.

Jogo a jogo

Outra marca registrada desta comissão técnica é a alta rotatividade do elenco. Cristian de Souza ainda não repetiu a escalação de uma partida para outra. A estratégia foca no "jogo a jogo", moldando as peças de acordo com as características e fragilidades do adversário da vez, sem apego a nomes.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão

Próximo compromisso

Apesar do bom momento e da evolução sob o comando do técnico gaúcho, a briga pelo G-8 segue sem margem para erros. Com a combinação recente de resultados, a Cobra Coral alcançou os 15 pontos e aparece na 9ª posição da tabela. O Tricolor só não entrou na zona de classificação devido aos critérios de desempate, especificamente o número de gols marcados.

O Santa Cruz volta a campo no sábado (20), às 19h, na Arena de Pernambuco, para enfrentar o Ypiranga-RS. O confronto é considerado direto e crucial para o time finalmente entrar no grupo que avança à próxima fase da Série C.

