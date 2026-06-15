Cristian de Souza exalta entrega do elenco após vitória do Santa Cruz contra Brusque

Cristian de Souza, técnico do Santa Cruz (Reprodução)

O Santa Cruz conquistou um resultado importante neste domingo (14) ao vencer o Brusque por 1 a 0, fora de casa, pela 10ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O gol da vitória, anotado no último minuto da partida na Arena Simon, coroou a estratégia e a resiliência do elenco tricolor. Após o apito final, o técnico Cristian de Souza não poupou elogios ao comprometimento e à entrega dos seus atletas.

Com os três pontos garantidos na bagagem, a Cobra Coral chegou aos 15 pontos e assumiu a 8ª colocação na tabela. O time entrou no G-8, grupo dos que avançam à próxima fase, mas aguarda o complemento da rodada.

Em sua entrevista coletiva, Cristian de Souza fez um diagnóstico realista do confronto. O treinador admitiu que o Santa Cruz sofreu no início da partida para se adaptar às condições do gramado adversário, mas destacou a capacidade da equipe em suportar a pressão nos momentos de maior turbulência do jogo.

"Sabíamos da dificuldade. Tivemos um momento de adaptação ao gramado que nos custou ali uns 30 minutos, e passamos por momentos difíceis. O adversário teve a condição até mesmo de abrir o placar. Foi um jogo muito parelho, que qualquer um poderia sair vencedor. E aí a nossa bola parada nos recompensa mais uma vez. Muito bem executada. Fizemos o que treinamos", avaliou o comandante.

O técnico fez questão de atribuir o mérito do resultado à postura do grupo de jogadores, que vem conduzindo o Tricolor em uma campanha de reabilitação na tabela.

"Foram recompensados esses jogadores que estão representando as cores do Santa Cruz de uma maneira fantástica. Mas é pezinho bem no chão. A gente sabe que ainda tem muito para poder melhorar, evoluir e brigar pela classificação”, destacou

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Olhando para o panorama geral da competição, Cristian de Souza alertou que a Série C de 2026 desenha um dos cenários mais parelhos dos últimos anos. Para o treinador, a briga pelas vagas da próxima fase deve se estender até os momentos derradeiros da primeira fase.

"É um campeonato muito duro, muito difícil, ainda existe uma pontuação muito alta para ser disputada. Nós vemos algumas equipes crescendo ao longo da competição, e nós estamos dentro desse crescimento. Então, por baixo, podemos dizer que temos 14 equipes em condição de classificar. E a classificação vai ser definida lá nas últimas rodadas”, concluiu.

O Tricolor do Arruda agora vira a chave e passa a focar no próximo desafio dentro de casa. No sábado (20), às 16h, o Santa Cruz recebe o Ypiranga-RS na Arena de Pernambuco, em duelo direto para tentar fincar os pés dentro do G-8.

