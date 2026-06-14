Com gol no último lance, Santa Cruz bate o Brusque e segue na briga pelo G8 da Série C

Jogadores do Santa Cruz (Reprodução)

Com gol marcado no último minuto, o Santa Cruz venceu o Brusque por 1 a 0, neste domingo (14), pela 10ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, em duelo disputado na Arena Simón. Quando o empate parecia definido, o desfecho da partida mudou completamente nos últimos segundos. Após cobrança de escanteio, a bola foi desviada na primeira trave e sobrou para o zagueiro Edson Miranda empurrar para o fundo das redes, garantindo o gol da vitória tricolor em um lance de puro oportunismo.

Com o resultado, a Cobra Coral chega aos 15 pontos e ocupa a 9ª colocação na tabela da Série C, ficando fora do G8, zona de classificação para a próxima fase da competição, por causa do critério de gols marcados. Já o Brusque, apesar do revés sofrido em casa, permanece na parte de cima da classificação e aparece na 2ª posição, com 18 pontos conquistados.

As equipes agora voltam suas atenções para a sequência da competição. O Santa Cruz volta a campo no próximo sábado (20), quando enfrenta o Ypiranga-RS, às 16h, na Arena de Pernambuco, em mais um compromisso decisivo na luta por aproximação do grupo de classificação. No dia seguinte, o Brusque retorna aos gramados diante do Floresta, às 16h, novamente na Arena Simón, buscando recuperação após o resultado negativo.



O JOGO

O início da partida foi marcado por muita intensidade e um ritmo acelerado das duas equipes. Santa Cruz e Brusque encontraram dificuldades na organização defensiva, o que resultou em espaços consideráveis nos dois lados do campo. Apesar do cenário de equilíbrio nos primeiros instantes, o Brusque rapidamente assumiu o protagonismo das ações, controlando a posse de bola e conseguindo chegar com frequência ao setor ofensivo.

A primeira grande oportunidade da equipe catarinense surgiu em uma jogada construída pelo lado esquerdo. Petterson avançou e fez o cruzamento para a área, Adrianinho conseguiu o desvio. A bola sobrou para Macário, que tentou uma conclusão de letra na entrada da pequena área. O zagueiro Edson Miranda apareceu de forma decisiva para afastar a bola sobre a linha, evitando a abertura do placar.

O Brusque seguiu encontrando espaços na defesa coral e voltou a ameaçar pouco depois. Em uma nova investida pelo lado direito, um cruzamento atravessou toda a área sem encontrar um companheiro. No entanto, Petterson recuperou a posse na sequência da jogada e finalizou de dentro da área. A conclusão saiu sem muita força, permitindo que Gabriel Souza realizasse a defesa sem maiores dificuldades.

A equipe comandada por Higor Magalhães manteve a intensidade e criou mais uma oportunidade perigosa em cobrança de falta. Raimar soltou uma forte finalização em direção ao gol e obrigou Gabriel Souza a realizar uma boa defesa.

O volume ofensivo dos catarinenses aumentou ainda mais na sequência da partida. Petterson voltou a aparecer com destaque ao finalizar com perigo e exigir outra importante intervenção de Gabriel Souza. Na sobra, a equipe catarinense trabalhou rapidamente a bola dentro da área até encontrar JP Martins em boas condições para concluir. O atacante bateu firme, mas a finalização saiu pela linha de fundo, desperdiçando mais uma oportunidade clara.

Na reta final da etapa inicial, o Santa Cruz conseguiu equilibrar as ações e passou a frequentar o campo ofensivo com mais intensidade. Após um período de forte pressão do Brusque, a equipe coral encontrou espaços para trocar passes e avançar com maior frequência, reduzindo o domínio adversário e levando perigo à defesa catarinense.

A primeira tentativa surgiu com Pedro Favela. Após uma sobra de bola na intermediária, o meio-campista arriscou a finalização de primeira e acertou um chute forte. No entanto, a bola saiu sem direção e passou pela linha de fundo, sem exigir defesa do goleiro adversário.

A principal oportunidade do Santa Cruz, entretanto, veio na sequência. Vitinho recebeu em velocidade e invadiu a área com liberdade, ficando em condições favoráveis para finalizar. Quando o atacante se preparava para concluir a jogada, o zagueiro Cipriano apareceu para fazer o corte de carrinho, afastando o perigo.

SEGUNDO TEMPO

Assim como ocorreu durante boa parte da etapa inicial, o Brusque voltou do intervalo adotando uma postura ofensiva e pressionando o Santa Cruz desde os primeiros minutos. Adrianinho recebeu com espaço e levantou a bola para a área. William Alves conseguiu fazer apenas um corte parcial, deixando a jogada viva dentro da área coral. Atento ao lance, Macário se posicionava para dominar e finalizar, mas Gabriel Souza saiu com rapidez e interceptou a jogada antes que o atacante pudesse concluir.

Se de um lado o Brusque buscava fazer valer o fator casa e mantinha uma postura agressiva em busca da vitória, do outro o Santa Cruz demonstrava estar confortável com o empate fora de seus domínios. A equipe coral reduziu os riscos, diminuiu o ritmo da partida sempre que possível e passou a priorizar a organização defensiva, tentando neutralizar as investidas do adversário.

A Cobra Coral até tentou responder com algumas finalizações de média e longa distância, buscando surpreender a defesa adversária. No entanto, as conclusões não apresentaram a precisão necessária e passaram longe de levar perigo real à meta defendida por Nogueira.

Com maior posse de bola, o Quadricolor seguiu ocupando o campo ofensivo e procurando espaços para romper o bloqueio tricolor. Já o Tricolor do Arruda apostava em uma estratégia mais cautelosa, administrando o resultado e utilizando a cadência do jogo como ferramenta para controlar as ações. O confronto passou a ter um cenário bem definido, com os catarinenses pressionando em busca do gol e os pernambucanos apostando na solidez defensiva para sustentar a igualdade no placar.

No lance mais agudo da partida, Marquinhos arriscou um verdadeiro chute “de fora da rua”, soltando uma bomba de média distância. O goleiro Matheus Nogueira se esticou e fez uma defesa espetacular, evitando o que seria o gol da vitória do Santa Cruz e mantendo o empate no placar.

Na sequência, já no último lance do jogo, o Santa Cruz teve uma cobrança de escanteio decisiva. Na bola alçada na área, houve desvio na primeira trave e, na segunda, Edson Miranda apareceu para completar para o fundo das redes, marcando o gol da vitória da Cobra Coral em um desfecho dramático.

A equipe pernambucana, que havia apostado na estratégia de segurar o resultado durante boa parte da partida, acabou sendo premiada justamente no momento final, enquanto o Brusque, mesmo após grande pressão, não conseguiu evitar o gol decisivo no último lance do confronto.

FICHA DA PARTIDA

BRUSQUE 0

Nogueira; Medeiros, Ryan, Cipriano e Raimar; Bernardo (Guga), Gazão e JP Martins (Jonatan Lucca); Adrianinho (Clinton), Macário (Álvaro) e Petterson (Prado). Técnico: Higo Magalhães.

SANTA CRUZ 1

Gabriel Coelho; Eurico, Willian Alves e Edson Miranda; Alex Ruan (Zé Mário), Fabinho (Andrey) e Pedro Favela e Vitinho; Ronald (Marquinhos), Everaldo (Patrick Allan) e Eron (Tiago Marques). Técnico: Cristian de Souza.

Local: Arena Simon, em Brusque (SC)

Árbitro: Dewson Fernando Freitas da Silva (PA)

Assistentes: Jhonathan Leone Lopes (PA) e Felipe Souza da Silva (PA)

Cartões amarelos: Bernardo (BRU); Andrey, Edson Miranda, Alex Ruan, William Alves e Tiago Marques (STA)

Gol: Edson Miranda (STA)

