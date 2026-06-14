Pedro Favela celebra vitória do Santa Cruz no último lance contra o Brusque: 'Fomos letais'
Pedro Favela destaca superação do Santa Cruz em vitória contra o Brusque no fim
Publicado: 14/06/2026 às 14:22
Jogadores e comissão técnica do Santa Cruz (Divulgação/SCFC)
No futebol, poucos cenários são tão gratificantes para um elenco quanto calar um estádio adversário no último minuto. Foi exatamente esse o roteiro que o Santa Cruz escreveu neste domingo (14), ao bater o Brusque por 1 a 0 na Arena Simón. E se o gol de Edson Miranda coroou o oportunismo tricolor, as palavras de Pedro Favela na saída de campo traduziram o espírito de uma equipe que soube sofrer para pontuar.
A leitura de Favela resume com precisão o que foi o duelo válido pela 10ª rodada da Série C. Diante de um Brusque que ocupa a vice-liderança e impôs a força de sua posse de bola em casa, o Santa Cruz precisou jogar com o regulamento debaixo do braço e se adaptar rapidamente ao horário e ao gramado sintético.
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A força da bola parada
Mais do que sorte no apagar das luzes, o lance que garantiu os três pontos na bagagem de volta para o Recife foi fruto de repetição. O cruzamento na primeira trave, o desvio cirúrgico de Favela e a conclusão de Edson Miranda fazem parte do arsenal tático que o Tricolor vem lapidando nos treinos.
"Eu acho que é um lance característico nosso, que vem acontecendo. Quero parabenizar a equipe e o Edson também, feliz por ele ter marcado o gol e pela minha assistência. Primeiramente agradecer a Deus por essa partida, pela evolução que a equipe vem tendo. Seguir com vitória é bem melhor", completou o volante.
O peso dos três pontos
O triunfo magro teve impacto gigante na tabela de classificação. Ao alcançar os 15 pontos, a Cobra Coral saltou para a 9ª posição, colando de vez no G-8, o grupo só não entrou na zona de classificação nesta rodada devido aos critérios de desempate por gols marcados. Por outro lado, o revés manteve o Brusque estacionado nos 18 pontos, ainda na segunda colocação.
Com a confiança em alta após o "crime" perfeito nos acréscimos, o Santa Cruz agora convoca a sua torcida para o próximo desafio. No sábado (20), às 16h, a equipe recebe o Ypiranga-RS na Arena de Pernambuco, em mais um confronto direto que pode, finalmente, colocar o time do Arruda dentro do grupo que avança para a próxima fase.