Santa Cruz paga um mês de direitos de imagem às vésperas de duelo contra Brusque

Jogadores do Santa Cruz (Evelyn Victoria / Santa Cruz)

A viagem do Santa Cruz para Santa Catarina ganhou um capítulo de bastidores que reflete a forte turbulência financeira vivida no Arruda. Para tentar estancar a desconfiança do elenco, que chegou a fazer greve e se recusar a treinar no último sábado (6), o presidente Bruno Rodrigues correu contra o tempo e anunciou, na manhã desta sexta-feira (12), a quitação de um dos quatro meses de direitos de imagem que estão em atraso. O movimento da cúpula tricolor acontece a menos de 48 horas do confronto crucial contra o Brusque, neste domingo (14), às 11h, pela 10ª rodada da Série C do Brasileiro.

Em nota emitida à imprensa, o clube tratou a operação como um "esforço conjunto" para blindar o futebol na véspera do jogo fora de casa. "Resultado do esforço do presidente executivo e toda diretoria para que nossa equipe vá para o próximo confronto tranquila e convicta de que tudo está sendo feito para que o Santa Cruz alcance o equilíbrio financeiro que marcou essa gestão”, escreveu o clube.

Apesar do recente aceno ao elenco com pagamentos parciais, a situação financeira do Santa Cruz segue delicada e longe de uma solução estrutural. O clube ainda acumula pendências relevantes com o plantel, incluindo três direitos de imagem em atraso, um mês de salário referente à carteira de trabalho da última temporada, além do não pagamento do 13º salário e das férias de jogadores remanescentes.

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Promessas quebradas e o estopim com a greve

A decisão de pagar parte dos atrasados foi uma reação direta ao desgaste da relação entre o elenco e a gestão de Bruno Rodrigues. Diante de sucessivos prazos descumpridos pela presidência, o descontentamento interno transbordou no final de semana passado. O protesto com a paralisação das atividades do sábado (6) ligou o sinal de alerta máximo no Arruda.

