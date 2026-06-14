Brusque x Santa Cruz: onde assistir, horário e escalações pela 10º rodada da Série C

Brusque e Santa Cruz se enfrentam neste domingo (14), às 11h, na Arena Simon, pela 10º rodada da Série C

Jogadores do Santa Cruz (Rafael Vieira)

O período de duas semanas sem jogos no calendário da Série C, que deveria servir exclusivamente para o técnico Cristian de Souza ajustar a equipe e recuperar atletas lesionados, acabou se transformando em um caldeirão político e financeiro nos bastidores do Arruda. Entre protestos por salários atrasados e cobrança de torcedores, o Santa Cruz volta a campo neste domingo (14), às 11h, para enfrentar o Brusque, na Arena Simon, pela 10ª rodada da competição.

A Cobra Coral ocupa a 11ª posição na tabela, com 12 pontos conquistados, e precisa pontuar em Santa Catarina para não ver o G-8, o grupo de classificação à próxima fase, se distanciar. O adversário, contudo, vive cenário oposto: o Quadricolor é o atual vice-líder com 18 pontos, dividindo a ponta com o Guarani, e ostenta 100% de aproveitamento jogando em seus domínios.

A calmaria esperada no hiato da tabela ruiu no último sábado (6), quando os jogadores do Santa Cruz se recusaram a treinar em protesto contra os atrasos financeiros. Atualmente, o clube convive com débitos de um mês de folha salarial regime CLT, além de três meses de direitos de imagem em aberto com atletas.

Além do turbulento momento financeiro e da força técnica do Brusque, o Santa Cruz precisará superar fatores climáticos e estruturais. Para mitigar o impacto de jogar às 11h da manhã e se adaptar ao gramado sintético da Arena Simon, a comissão técnica mudou o cronograma e realizou todas as sessões de treinamento da semana no período matinal.

Dentro das quatro linhas, Cristian de Souza tem uma baixa confirmada e dois retornos importantes. O goleiro Thiago Coelho cumpre suspensão automática após ser expulso na rodada anterior contra a Ferroviária-SP, o jovem Gabriel Souza assume a meta. Por outro lado, o lateral-direito Thiago Ennes e o zagueiro William Alves foram liberados pelo departamento médico.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão

Do outro lado do confronto, o cenário técnico do Brusque é de consolidação e alta performance. O retrospecto do clube catarinense na Arena Simon desenha um panorama incômodo para os visitantes: a equipe comandada por Higo Magalhães segue invicta dentro de casa na competição, ostentando um aproveitamento de 100% com quatro vitórias em quatro jogos diante de Caxias, Confiança, Ypiranga-RS e Anápolis.

Dono do quarto melhor ataque do certame nacional com 15 gols assinalados em nove partidas, o Quadricolor tem como característica a forte pressão nos minutos iniciais quando atua sob seus domínios. Para o duelo, o técnico Higo Magalhães sinaliza que vai a campo com força máxima.



FICHA DA PARTIDA

BRUSQUE

Nogueira; Medeiros, Ryan, Cipriano e Raimar; Bernardo, Gazão (Jonatan Lucca) e JP Martins; Adrianinho, Álvaro e Petterson. Técnico: Higo Magalhães.

SANTA CRUZ

Gabriel Coelho; Eurico, Willian Alves e Jeferson; Zé Mário, Fabinho e Pedro Favela e Vitinho; Ronald, Everaldo e Tiago Marques (Quirino). Técnico: Cristian de Souza.

Local: Arena Simon, em Brusque (SC)

Horário: 11h

Árbitro: Dewson Fernando Freitas da Silva (PA)

Assistentes: Jhonathan Leone Lopes (PA) e Felipe Souza da Silva (PA)

Transmissão: SportyNet (Youtube)

