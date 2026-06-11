Conselho do Santa Cruz marca reunião para apreciar contas e orçamento de 2026

Conselho Deliberativo do Santa Cruz (Arquivo/DP)

O Conselho Deliberativo do Santa Cruz definiu para o dia 29 de junho a realização de sua 1ª Reunião Ordinária Anual e da 2ª Reunião Extraordinária de 2026. Os encontros acontecerão de forma exclusivamente presencial no Anfiteatro Presidente Aristófanes de Andrade, na sede do Arruda, a partir das 18h30.

A pauta reúne temas considerados estratégicos para a gestão e a transparência administrativa do clube. Entre os principais assuntos que serão analisados e votados pelos conselheiros está a proposta orçamentária do Santa Cruz e do próprio Conselho Deliberativo para o exercício de 2026.

Outro ponto de destaque será a apreciação da prestação de contas do exercício anterior. Os conselheiros irão analisar os relatórios administrativo, econômico e financeiro elaborados pelo Poder Executivo, pela Diretoria de Base e pela Comissão Patrimonial, todos acompanhados do parecer da Comissão Fiscal.

A apreciação das contas de 2025 ocorre em meio ao atraso na divulgação do balanço financeiro do clube. Conforme determina a Lei Geral do Esporte, as demonstrações financeiras do exercício anterior deveriam ter sido publicadas até 30 de abril de 2026. No entanto, o Santa Cruz ainda não apresentou oficialmente o documento e somente agora, no fim de junho, o Conselho Deliberativo analisará os relatórios administrativos, econômicos e financeiros referentes ao ano passado.

A reunião também prevê a definição das contribuições ordinárias e extraordinárias dos membros do Conselho Deliberativo para este ano, além da aprovação do cronograma de reuniões abertas aos associados, medida prevista no estatuto e voltada ao fortalecimento da transparência institucional.

De acordo com a convocação, a Reunião Ordinária terá início às 18h30 em primeira convocação, exigindo maioria absoluta dos conselheiros. Caso o quórum não seja alcançado, uma segunda convocação ocorrerá às 19h, quando os trabalhos poderão ser iniciados com qualquer número de presentes.

Já a Reunião Extraordinária está marcada para às 21h em primeira convocação e para as 21h30 em segunda convocação.

A Mesa Diretora do Conselho Deliberativo também alertou os integrantes do órgão sobre o prazo para apresentação de requerimentos. Os conselheiros que desejarem solicitar documentos arquivados ou convocar representantes do Poder Executivo para prestar esclarecimentos específicos deverão protocolar os pedidos na Secretaria do Gabinete da Presidência com antecedência mínima de oito dias da data da reunião.



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Confira a pauta completa da reunião:

1°) Aprovação do cronograma de reuniões abertas aos sócios, em cumprimento à determinação do artigo 39, parágrafo primeiro, do Estatuto Social;

2°) Apreciação do relatório administrativo, econômico e financeiro do Executivo, da Diretoria de Base e da Comissão Patrimonial, demonstrações contábeis, acompanhados do parecer da Comissão Fiscal, dos relatórios social e esportivo do Clube relativos ao exercício anterior (artigo 41, inciso I, alíneas "d" e "e", do Estatuto Social);

3°) Apreciação da proposta de orçamento do Clube para o ano de 2026 (artigo 41, inciso I, alínea "f", do Estatuto Social);

4°) Apreciação das contas e da proposta de orçamento do Conselho Deliberativo para o exercício de 2026 (artigo 41, inciso I, alínea "g", do Estatuto Social);

5°) Fixação das contribuições ordinárias e extraordinárias dos Conselheiros deste órgão para o ano de 2026 (artigo 41, inciso I, alínea "h", do Estatuto Social);

6°) Apreciação dos documentos relativos às obrigações previstas nas alíneas "i", "j" e "k", do inciso I, do artigo 41, do Estatuto Social, caso sejam formalmente apresentadas pelo Poder Executivo até a realização da Reunião.

