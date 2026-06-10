Santa Cruz terá gramado sintético, horário atípico e vice-líder no retorno da Série C

Arena Simon, casa do Brusque (Daniel Fachinelli/Brusque)

O Santa Cruz terá um verdadeiro teste de fogo em seu próximo compromisso pela Série C do Campeonato Brasileiro. O Tricolor do Arruda ganhou um respiro de duas semanas sem jogos no calendário. O tempo livre, no entanto, não é de descanso, mas de preparação para encarar um "combo" de adversidades no domingo (14 ), às 11h, contra o Brusque, na Arena Simon, pela 10ª rodada.



Além da força técnica do adversário, a equipe pernambucana precisará superar dois fatores extra-campo: o calor e a mudança fisiológica provocada por um jogo pela manhã, além do piso de grama sintética do estádio rival.

A partida marcará o reencontro do Santa Cruz com o tradicional Estádio Augusto Bauer, que agora atende pelo nome de Arena Simon. O clube detentor do estádio, o Carlos Renaux, vendeu os direitos de nome (naming rights) por um ano para um patrocinador, que custeou uma reforma orçada em R$ 3,7 milhões.

Desde o início do ano, o estádio passou por sua principal mudança: a instalação do gramado sintético. A novidade promete, ao menos neste primeiro momento, ditar um ritmo de jogo muito mais veloz e imprevisível para o Santa Cruz.

Se o tipo de campo preocupa, o relógio também é um adversário. Para reduzir os impactos de jogar às 11h da manhã, a comissão técnica do Santa Cruz mudou o cronograma e realizou todos os treinos da semana no período matinal. O objetivo é adaptar o relógio biológico dos atletas no que diz respeito ao sono, hidratação e alimentação pré-jogo (uma vez que o café da manhã acaba colando com a refeição de performance).

Do ponto de vista fisiológico, a ciência do esporte aponta que o ápice da força e da potência muscular costuma ocorrer no fim da tarde. No Brasil, porém, o grande desafio das partidas às 11h é o clima, que tende a reduzir significativamente as ações de alta intensidade e os sprints dos atletas ao longo do jogo, exigindo uma estratégia cuidadosa de gestão de energia e controle do ritmo da partida.

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Para completar o cenário desafiador, o Brusque vive um momento em alta. A equipe catarinense é a atual vice-líder da Série C, com 18 pontos somados em uma campanha sólida de cinco vitórias, três empates e apenas uma derrota (diante da Ferroviária).

O retrospecto do Brusque na Arena Simon é incômodo para os visitantes: a equipe está invicta em casa, acumulando quatro vitórias em quatro jogos (contra Caxias, Confiança, Ypiranga-RS e Anápolis). Dono do quarto melhor ataque da competição, com 15 gols marcados em 9 jogos, o time do Sul do país promete pressionar o Santa Cruz desde os minutos iniciais.

