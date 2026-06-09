Santa Cruz cobra Reebok por falhas na distribuição de uniformes: 'Não vem dando conta'

Camisa do Santa Cruz (Evelyn Victoria / Santa Cruz)

A lua de mel da torcida do Santa Cruz com a chegada da Reebok, fornecedora de material esportivo, oficializada em dezembro do ano passado, deu lugar a questionamentos e forte insatisfação. O motivo é o severo desabastecimento de produtos oficiais. Passados pouco mais de três meses do lançamento oficial da coleção de uniformes, no fim de fevereiro, o torcedor tricolor que tenta adquirir o novo manto encontra prateleiras virtuais praticamente vazias e um quadro persistente de desabastecimento.

O cenário expõe um contraste evidente entre o potencial de consumo da torcida e a capacidade de entrega da marca. A escassez de produtos e os questionamentos pontuais sobre a qualidade de algumas peças geraram reclamações que já provocam incômodo nos bastidores do Arruda.

A diretoria coral tem acompanhado de perto os problemas relacionados à operação logística da fornecedora. Segundo o gerente de marketing do clube, Fernando Fleury, reuniões periódicas vêm sendo realizadas para cobrar soluções e esclarecimentos da empresa norte-americana.

“Estamos tendo reuniões periódicas com a Reebok. Porque a gente entende o questionamento do torcedor. Nós damos razão ao questionamento do torcedor. Então, estamos fazendo reuniões periódicas com a Reebok para buscar entender os motivos que levam a essa logística que não atende as nossas prioridades. E tentar sanear esses erros para que o nosso torcedor possa ser atendido na demanda que o nosso torcedor vem exigindo. Na verdade, o grande problema que a gente percebe, a Reebok, a fabricante atual, não vem dando conta da demanda do torcedor do Santa Cruz”, desabafou o dirigente.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão

Grade incompleta e prejuízo financeiro

Na prática, o torcedor que navega hoje pelos canais oficiais da fornecedora, que centralizam as vendas no momento, depara-se com uma grade de tamanhos quase inexistente. A camisa masculina listrada tradicional e o modelo reserva branco, por exemplo, estão disponíveis apenas no tamanho GG. Já na linha de tamanhos especiais, a procura se restringe ao 5GG.

Esse hiato no abastecimento pune o consumidor e provoca um prejuízo financeiro direto ao Santa Cruz. Ao limitar o acesso aos produtos oficiais por falhas de distribuição, o mercado informal acaba sendo alimentado de forma involuntária. Sem conseguir comprar o produto original, boa parte da torcida recorre ao comércio ambulante e a réplicas não autorizadas na internet, fazendo com que uma receita crucial para os cofres do clube seja escoada.

O contrato estabelecido entre o Santa Cruz e a Reebok tem validade de três temporadas. Embora a mudança de fornecedora (após a saída da Volt) tenha sido vista como um movimento altamente positivo para valorizar a marca do clube, o imbróglio na produção acendeu o sinal de alerta. Agora, a diretoria corre contra o tempo para fazer a parceira readequar sua engrenagem logística e, finalmente, dar conta do tamanho da demanda da torcida coral.

