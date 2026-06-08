Com cobrança e apoio, organizada do Santa Cruz se reúne com elenco no Arruda

Principal organizada do Santa Cruz vai ao Arruda (Reprodução)

O clima foi de cobrança e conversas francas na retomada das atividades do Santa Cruz. Integrantes da principal torcida organizada do clube estiveram no Estádio do Arruda para se reunir diretamente com o elenco. O encontro contou também com a presença de membros da diretoria e da comissão técnica.

O principal motivo da conversa foi a insatisfação dos torcedores com a postura dos atletas, que se recusaram a treinar no último sábado (4) em protesto contra atrasos salariais. Durante a reunião, os jogadores foram questionados sobre a paralisação.

Apesar do tom de cobrança pelo protesto, os integrantes da organizada passaram a adotar um discurso de apoio ao grupo em relação ao desempenho em campo. Os torcedores fizeram questão de destacar a evolução recente do time, que vem de uma sequência de três jogos de invencibilidade, duas vitórias e um empate, desde a chegada do técnico Cristian de Souza.

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Reapresentação e promessa de pagamento

A reunião com a torcida marcou o fim da curta greve dos atletas. Com 100% do elenco presente, o grupo encerrou a suspensão dos treinos na manhã desta segunda-feira (8) e retomou as atividades com foco total no confronto contra o Brusque, válido pela 10ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

A crise de bastidores que motivou o protesto do fim de semana gira em torno de débitos financeiros da gestão coral. Atualmente, o Santa Cruz acumula um mês de folha salarial atrasada sob o regime CLT, mas o grande entrave reside nos três meses pendentes de direitos de imagem, além de valores retroativos de férias e 13º salário cobrados por atletas remanescentes de ciclos anteriores.

Para selar a paz e garantir o retorno dos jogadores ao campo nesta segunda, o presidente do Santa Cruz, Bruno Rodrigues, atuou nos bastidores. Conforme apurado pela reportagem do DP Esportes, o mandatário conversou com as lideranças do elenco e prometeu quitar ao menos uma das parcelas em atraso nos próximos dias, evitando que a paralisação das atividades se estendesse.

