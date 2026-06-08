Jogadores do Santa Cruz voltam a treinar depois de protesto por salários atrasados

Jogadores do Santa Cruz (Evelyn Victoria / Santa Cruz)

Após um sábado de paralisação em protesto contra atrasos salariais, o elenco profissional do Santa Cruz se reapresentou na manhã desta segunda-feira (6) no Estádio do Arruda. Com 100% dos atletas presentes, o grupo encerrou a suspensão dos treinos e retomou os trabalhos com foco total no confronto contra o Brusque, válido pela Série C.

A crise de bastidores estourou no último fim de semana, quando os jogadores decidiram cruzar os braços no sábado (4) como forma de cobrança à diretoria. Atualmente, o clube acumula um mês de folha salarial atrasada sob o regime CLT. O grande entrave para a gestão coral, no entanto, reside nos três meses pendentes de direitos de imagem. Além disso, atletas remanescentes de ciclos anteriores ainda cobram valores retroativos referentes a férias e 13º salário.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do DP Esportes, o presidente do Santa Cruz, Bruno Rodrigues, chegou a conversar com o elenco e prometeu quitar ao menos uma das parcelas em atraso, medida que teria contribuído para evitar uma nova suspensão das atividades.



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Janela de transferências

A paralisação acendeu o sinal de alerta entre os torcedores e a comissão técnica devido à proximidade da janela de transferências, que funcionará de 20 de julho a 11 de setembro. Juridicamente, a preocupação tem fundamento: o elenco possui amparo legal para buscar a desvinculação do clube de forma unilateral.

Embora o atraso na carteira de trabalho (CLT) seja de apenas um mês, o atraso no pagamento da imagem expõe o clube a riscos imediatos. De acordo com o artigo 31 da Lei Pelé, o atraso igual ou superior a três meses, seja no salário-base ou no contrato de direito de imagem, configura motivo suficiente para que o atleta solicite a rescisão indireta do vínculo desportivo na Justiça.

Momento crucial na Série C

A turbulência financeira atinge o Santa Cruz em um momento determinante da temporada. O Tricolor ocupa a 11ª colocação na tabela de classificação, somando 12 pontos, estando a apenas um ponto de distância da zona que garante vaga no G-8 para a próxima fase.

O próximo compromisso do Santa Cruz está marcado para o domingo (14), às 11h, contra o Brusque, na Arena Simon, onde o time buscará a reabilitação em campo para se manter vivo na briga pelo acesso.