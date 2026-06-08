Beto Lago: 'A reconstrução começa quando a credibilidade é recuperada'

Presidente e diretoria de futebol do Santa Cruz (Evelyn Victoria / Santa Cruz)

A crise da confiança

O treino cancelado no Santa Cruz por conta do protesto dos jogadores é mais um episódio de uma crise que há tempo deixou de ser apenas financeira. O que leva um elenco ao limite é a sensação de que acordos não serão cumpridos e de que as promessas feitas hoje serão esquecidas amanhã. Os sinais já existiam. O grupo havia ameaçado não se concentrar antes da partida contra a Ferroviária. Agora, decidiu não treinar.

Não será surpresa se alguns atletas buscarem uma saída antes da abertura da janela de transferências. Muitos seguem no clube pelo respeito à torcida e pela identificação com a camisa, mas nem isso é capaz de sustentar um ambiente de incertezas. O episódio é reflexo de problemas que acompanham o Santa Cruz há anos. Rebaixamentos, dificuldades financeiras, disputas políticas e sucessivos projetos de reconstrução que nunca chegaram ao destino prometido.

A SAF surgiu como uma esperança de mudança, mas segue esbarrando em burocracias e lentidão, enquanto as demandas do futebol exigem soluções imediatas. Dentro de campo, o Santa faz uma campanha mediana na Série C para quem começou o ano como favorito. Fora dele, os problemas administrativos voltam a ser protagonistas. Mais uma vez, fala-se mais de salários, protestos e crises do que de futebol. O mais grave, porém, é a perda de confiança. Não apenas dos jogadores, mas também do torcedor.

E quando um clube perde a confiança de seu maior patrimônio, corre o risco de perder algo muito mais valioso do que pontos na tabela. O Santa Cruz continua sendo um gigante pela sua história e pela força de sua torcida. Mas a recuperação do clube não virá através de discursos ou expectativas. Virá quando as palavras forem acompanhadas por ações concretas. Porque a reconstrução começa quando a credibilidade é recuperada.



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Evidente que o peso da história, das cinco estrelas e da tradição mantém a Seleção Brasileira entre as candidatas ao título para muitos. Mas favoritismo não se sustenta apenas no passado. Ele precisa ser construído dentro de campo. E, até agora, o Brasil ainda não mostrou o futebol que justifique tamanho otimismo. Hoje, a realidade aponta para uma equipe cercada com problemas e dúvidas, tentando encontrar respostas quando o torneio já bate à porta.

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A primeira baixa da Canarinha

A Seleção Brasileira sofre com a escassez de laterais de alto nível. Ainda assim, a lesão e o consequente corte de Wesley acabam sendo uma notícia lamentável. Que veio no último amistoso, o que deve ter abalado ainda mais o atleta. A convocação do volante Éderson surge como alternativa para recompor o meio-campo, enquanto Fabinho passa a ser o coringa de Carlo Ancelotti, podendo atuar também pelo lado direito.