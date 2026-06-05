Preparador físico do Santa Cruz projeta time 'ainda mais forte' e celebra tempo para ajustes

Jogadores do Santa Cruz (Evelyn Victoria / Santa Cruz)

O Santa Cruz ganhou um aliado importante na busca pela classificação na Série C do Campeonato Brasileiro: o tempo. Sem entrar em campo até o próximo dia 14 de junho, quando enfrenta o Brusque fora de casa, o Tricolor do Arruda iniciou um período de 13 dias sem jogos. Para o preparador físico Diego Inácio, a intertemporada forçada é a oportunidade ideal não apenas para recondicionar o elenco, mas também para devolver peças importantes ao esquema do técnico Cristian de Souza.

Atualmente na 11ª posição com 12 pontos, a Cobra Coral está a apenas um ponto de distância do G-8. O confronto fora de casa é visto internamente como um divisor de águas para recolocar o time de vez na briga pelo avanço de fase na reta decisiva do campeonato.

Um dos principais benefícios do hiato no calendário é o esvaziamento do Departamento Médico. De acordo com Diego Inácio, o zagueiro William Alves e o atacante Quirino estão na fase final de transição física e devem reforçar o elenco para o duelo em Santa Catarina.

“Essa parada de 13 dias que nós vamos ter sem jogos vai ser muito importante pra gente equilibrar as cargas de trabalho e implementar mais as questões táticas e técnicas do professor Cristian", explicou o preparador físico. "A gente está com alguns atletas que tiveram pequenos problemas clínicos, como é o caso do William Alves e o caso do Quirino, que estão no período final de transição. Então, a gente já vai conseguir colocá-los em condição para o próximo jogo”, acrescentou.

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Além do retorno dos atletas, a comissão técnica foca em trabalhos específicos de força e complementos individuais para equalizar o nível físico de todo o grupo. “É um período que a gente dá para incrementar um trabalho maior com relação a nível de força e fazer alguns ajustes com atletas que precisam de complemento", destacou.

Foco na reta final

Com o campeonato se afunilando, a margem de erro do Santa Cruz diminui. O duelo contra o Brusque abrirá a sequência final de partidas que definirão o futuro coral na temporada. Para a comissão técnica, o período sem o desgaste das viagens e dos jogos será o diferencial para buscar a vaga.

“Trabalhamos com muita sabedoria para usar os ajustes que precisam com relação à parte física também. Eu creio que essa parada é fundamental para que a gente possa voltar ainda mais forte para essas rodadas finais desse turno, para a gente buscar essa classificação tão almejada”, concluiu.

