Santa Cruz aproveita hiato no calendário da Série C para recuperar lesionados

William Alves, zagueiro do Santa Cruz (Rafael Melo/FPF)

O Tricolor do Arruda terá um período de descanso e treinamentos da Série C. Sem entrar em campo até o dia 14 de junho, quando enfrenta o Brusque, o Santa Cruz foca as suas atenções nos bastidores para esvaziar o departamento médico. O principal objetivo da comissão técnica é aproveitar as quase duas semanas sem jogos para recuperar em definitivo o zagueiro William Alves e o lateral Thiago Ennes.

Os dois defensores vivem situações distintas, mas compartilham a mesma expectativa de estarem à disposição para o próximo compromisso. Thiago Ennes, que se recuperava de uma torção no tornozelo, já recebeu o aval do departamento médico. Embora houvesse a projeção de que o atleta retornasse contra a Ferroviária no último domingo, o lateral acabou ficando de fora até da lista de relacionados, acumulando quatro partidas de ausência.

Já o experiente zagueiro William Alves sofreu uma lesão na coxa na semana que antecedeu o último confronto. O defensor também deixou o DM e já iniciou o processo de transição física. Essa etapa de recondicionamento é o último passo antes que o defensor seja liberado para treinar normalmente com o restante do elenco.

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Apesar do retrospecto recente de desfalques, o técnico Cristian de Souza demonstrou otimismo ao projetar o cenário para o duelo contra o Brusque. De acordo com o comandante coral, o tempo livre será o principal aliado do elenco.

"Sobre as baixas médicas, acredito que com esse tempo raro que a gente vai ter para recuperar, eles vão estar à disposição para o próximo jogo. Não são lesões mais graves. O Thiago (Ennes), sim, é um cara que vem de uma parada mais lenta, mas acreditamos que vai recuperar logo", avaliou o treinador.

Até o momento, a rotina de Cristian de Souza no Arruda tem sido de superação de obstáculos. Entre lesões e suspensões, o técnico ainda não conseguiu repetir uma escalação sequer nos quatro jogos em que esteve à frente do time tricolor.

Olho na tabela

Atualmente, o Santa Cruz ocupa a 11ª posição na tabela, com 12 pontos somados, apenas um atrás do G-8. O confronto direto contra o Brusque acontece no dia 14 de junho, às 11h, na Arena Simon. Uma vitória fora de casa pode recolocar o Tricolor de vez na briga pelo G-8 na reta decisiva da primeira fase da Série C.