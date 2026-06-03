Após empate em casa, Santa Cruz retorna às atividades de olho no Brusque pela Série C

O elenco coral se reapresentou nesta quarta-feira (3) e terá longo tempo de preparação para o próximo compromisso na Terceirona

Cristian de Souza, técnico do Santa Cruz (Evelyn Victoria / Santa Cruz)

Após empatar em casa com a Ferroviária e frear sua reação na Série C do Campeonato Brasileiro, o Santa Cruz retornou às atividades nesta quarta-feira (3), de olho no duelo contra o Brusque. O elenco coral se reapresentou no estádio do Arruda e terá longo tempo de preparação até o próximo compromisso.

Isso porque a Terceirona passará por uma breve pausa em seus jogos. O duelo do Tricolor do Arruda contra o clube catarinense acontece apenas no dia 14 de junho, às 11h, na Arena Simon, e será válido pela 10ª rodada.

Até lá, a expectativa é de agenda cheia de trabalhos sob o comando de Cristian de Souza. Apesar da sequência de empates, o técnico segue invicto pelo Santa Cruz, possuindo duas vitórias e dois empates em sua ainda breve passagem no Arruda.

O bom aproveitamento do comandante fez a Cobra Coral subir na tabela de classificação e se aproximar do G8. Após nove jogos disputados, o Santa Cruz é o 11º colocado, com 12 pontos conquistados, um a menos que o Amazonas, que fecha o grupo classificatório.

A preparação para visitar o Brusque, aliás, precisará de atenção redobrada pelo bom momento do adversário. O Quadricolor, conhecido pela força como mandante, é o vice-líder da Série C, tendo somado 18 pontos até aqui.



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