Beto Lago: 'Empate dramático na Arena de Pernambuco'
O Santa Cruz agora precisará buscar pontos longe do Recife para seguir firme na luta por uma vaga no quadrangular decisivo
Publicado: 01/06/2026 às 10:56
Pedro Favela, volante do Santa Cruz (Rafael Vieira)
Empate amargo
Com a presença de futuros investidores da SAF e quase 20 mil torcedores na Arena de Pernambuco, o Santa Cruz arrancou um empate por 1x1 com a Ferroviária. A expulsão do goleiro Thiago Coelho, aos sete minutos, deu tons dramáticos à partida até o apito final.
Por outro lado, o resultado afastou o sonho de entrar no G8. Com um jogador a menos, o Tricolor errou demais no primeiro tempo. A saída de Everaldo não foi bem recebida pela torcida e Ronald acabou recuado, praticamente como lateral. O gol de Denilson, aos 23 minutos, foi pouco diante da superioridade paulista. Na volta do intervalo, o Santa Cruz mostrou mais coragem e passou a apostar nos contra-ataques. Aos nove minutos, Eurico empatou de cabeça após cobrança de escanteio, reacendendo a Arena.
Sem força ofensiva para pressionar, o time preferiu se fechar para evitar a derrota e explorar contra-ataques. Além de permanecer fora da zona de classificação, o Santa Cruz agora precisará buscar pontos longe do Recife para seguir firme na luta por uma vaga no quadrangular decisivo da Série C.
O Sport soube vencer o clássico, especialmente após a dura derrota para o Fortaleza. A equipe apresentou uma organização tática superior, mesmo sem ter maior a posse de bola, e foi eficiente nas oportunidades. Barletta brilhou marcando dois gols e participando de várias jogadas ofensivas. Já Thiago Couto teve atuação decisiva, com defesas importantes que garantiram a vantagem leonina nos momentos de pressão do Náutico.
As críticas de Hélio na coletiva
O tom mais forte de Hélio dos Anjos na coletiva refletiu o desempenho abaixo do Náutico no clássico. Apesar das chances criadas, o Timbu mostrou pouca intensidade, teve um setor ofensivo apagado e cometeu erros de marcação bem explorados pelo Sport. Ainda assim, o treinador tem razão ao afastar qualquer clima de "terra arrasada". São apenas 11 rodadas, e a campanha alvirrubra segue sendo positiva nesta Série B.
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Clássico apequenado
Se o clássico tivesse sido decidido apenas dentro de campo, seria ótimo. Mas tudo o que aconteceu antes, durante e depois da partida transformou um espetáculo centenário em um cenário lamentável. Não há inocentes nessa história. Apequenaram um dos maiores jogos do futebol pernambucano. Uma vergonha.
Além do título
O PSG levou a Liga dos Campeões, mas dois momentos resumiram a dimensão humana do futebol. Primeiro, o desespero de Gabriel Magalhães ao desperdiçar o pênalti que selou o título parisiense. Depois, o gesto de Marquinhos, que antes de festejar a conquista correu para abraçar o companheiro de Seleção. Em uma noite de glória e dor, a empatia falou mais alto que a festa.