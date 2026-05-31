Eurico exalta poder de reação do Santa Cruz com um a menos: 'Saímos fortalecidos'

Zagueiro admite início disperso e falha em gol da Ferroviária, mas valoriza união do elenco no vestiário para buscar o empate

Eurico, zagueiro do Santa Cruz (Rafael Vieira)

O empate por 1 a 1 entre Santa Cruz e Ferroviária-SP, neste domingo (31), na Arena de Pernambuco, teve sabor de superação para o elenco tricolor. Após ver a estratégia desmoronar com uma expulsão logo aos sete minutos do primeiro tempo, a Cobra Coral precisou se desdobrar em campo. Na saída do gramado após a partida, o zagueiro Eurico assumiu um tom de liderança ao analisar os erros do início da partida, mas fez questão de valorizar a postura do grupo na Série C do Campeonato Brasileiro.

Sem esconder os problemas defensivos que culminaram no gol do adversário, Eurico admitiu que a equipe tricolor demorou a entrar no ritmo ideal do jogo, facilitando o jogo da equipe paulista.

"O segundo tempo nosso foi muito bem. A gente estava concentrado. Começamos o início de jogo um pouco disperso, dando margem de erro ao adversário. A gente sabia que a equipe deles é muito técnica, que fazia essas bolas. Talvez, a cobertura poderia ter sido melhor pra ser culpado numa bola dessa", avaliou o defensor.

A virada de chave no vestiário

Apesar do cenário amplamente desfavorável, o zagueiro revelou que a conversa no intervalo foi o divisor de águas para que o Santa Cruz voltasse com outra postura e buscasse o empate em um gol contra de Gabriel Medina. De acordo com o atleta, o grupo sabia exatamente o caminho para explorar a Locomotiva.

"A equipe se uniu no vestiário e sabíamos que ia fazer o gol, voltamos com esse ímpeto de fazer o gol. Sabíamos que poderia ser de bola parada. Então, dar parabéns pela adversidade, queríamos muito os três pontos, mas pelo que aconteceu, menos", destacou.

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Além da pontuação, Eurico avalia que o resultado na Arena representa um importante estímulo para a sequência da competição, trazendo mais confiança ao grupo para a continuidade da temporada.

"Saímos fortalecidos, agora temos um período de treinamento, descansar para ir a Brusque e buscar os três pontos", projetou.

Com o resultado, a Cobra Coral ocupa a 11ª posição na tabela de classificação, somando 12 pontos, colado na briga por uma vaga na próxima fase. A Locomotiva paulista aparece logo acima, na 10ª colocação, com 13 pontos conquistados.

O Santa Cruz volta a campo no dia 14 de junho, às 11h, quando enfrenta o Brusque no Arena Simon, pela 10ª rodada da Série C. Já a Ferroviária joga no dia seguinte, às 20h30, contra o Barra-SC, na Fonte Luminosa.