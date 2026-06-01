Presidente do Santa Cruz confirma proposta de novo grupo de investidores para SAF

Thairo Arruda e Vinicius Diniz, investidores da SAF do Santa Cruz (Reprodução)

O processo de transição para a SAF do Santa Cruz ganhou um novo capítulo nos bastidores. Depois de anunciar a saída da Cobra Coral Participações do projeto de Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Santa Cruz, a diretoria coral agiu rápido nos bastidores. O presidente do clube, Bruno Rodrigues, confirmou que um novo grupo de investidores está muito próximo de assumir o controle da operação.

“O fato é que houve uma proposta dos novos investidores que foi dada publicidade. Os membros da Cobra Coral já estão de acordo. E aí o que que precisa ser feito agora? Uma Due diligence que é na realidade é uma ratificação dos documentos, que é uma coisa rápida, já que o processo está muito evoluído”, afirmou Bruno Rodrigues, em entrevista à Rádio Jornal.

O mandatário tricolor revelou que o novo modelo de negócio traz garantias superiores ao projeto que havia sido desenhado anteriormente, com destaque para a preservação patrimonial do Estádio do Arruda. “Um fato importante é que a proposta, inclusive, está vindo melhor do que a anterior, já que o estádio do Arruda não irá mais como cessão definitiva. Ficou como comodato", destacou Bruno Rodrigues.

Peso no mercado e lastro financeiro

Entre os articuladores do negócio está Thairo Arruda, executivo que atuou como CEO do Botafogo durante a vitoriosa campanha dos títulos da Libertadores e do Campeonato Brasileiro de 2024, tendo deixado o clube carioca em fevereiro deste ano. Ao lado dele está Vinicius Diniz, empresário que já conhecia os bastidores do clube por ter participado do início das tratativas com a Cobra Coral Investimentos no ano passado.

A sustentação financeira da operação ficará a cargo da Köli Capital, gestora de recursos sediada no Rio de Janeiro que possui mais de R$ 1,5 bilhão sob gestão, liderada pelo empresário Elias Weber.

O contrato atual vai herdar praticamente todas as bases de investimento no futebol e as obrigações com a Recuperação Judicial (RJ) que haviam sido pactuadas com o grupo anterior. A grande mudança benéfica ao clube foi a alteração jurídica sobre o Arruda, que deixa de ser transferido definitivamente e passa a ser gerido sob a modalidade de comodato.

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Injeção de capital e comitê de transição

Para o torcedor e para o elenco, a melhor notícia diz respeito ao fluxo de caixa imediato. Bruno Rodrigues assegurou que o Santa Cruz impôs uma condição rígida para formalizar o acordo: o aporte financeiro precisa ser realizado antes da assinatura definitiva para quitar as pendências financeiras do departamento de futebol profissional e das categorias de base.

“A gente só assina qualquer documento já com recursos aportados no clube pra gente sanar esse pequeno delay que são esses pagamentos para os departamentos de futebol e de base”, garantiu.

Assim que a auditoria for concluída, será formalizado um comitê de transição para que os novos gestores passem a trabalhar em conjunto com a atual diretoria executiva do Santa Cruz.

Recuperação Judicial

A consolidação da SAF caminha lado a lado com o plano de reestruturação do passivo do clube. A expectativa da cúpula tricolor é que a Assembleia Geral de Credores seja convocada pelo Poder Judiciário para o final do terceiro trimestre.

“O Santa Cruz fazendo a SAF, a ideia é que a Justiça chame a chamada assembleia geral dos credores para setembro. Uma coisa que está intimamente ligada a outra: a aprovação da Recuperação Judicial com a SAF”, projetou Rodrigues, demonstrando otimismo com o segundo semestre do Mais Querido no ano. “Esse segundo semestre vamos trazer só boas notícias. Será o acesso e resolver a questão da recuperação judicial”, concluiu.

