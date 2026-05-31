Com um a menos desde o início, Santa Cruz arranca empate contra a Ferroviária-SP

Vitinho, meia do Santa Cruz (Rafael Vieira)

Em partida marcada por uma expulsão precoce, aos sete minutos do primeiro tempo, o Santa Cruz empatou com a Ferroviária-SP por 1 a 1 neste domingo (31), na Arena de Pernambuco, pela nona rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Após sair atrás com gol de Denilson, o Tricolor buscou a igualdade com um tento contra de Gabriel Medina, garantindo um ponto importante diante das circunstâncias.

Com o empate, a Cobra Coral ocupa a 11ª posição na tabela de classificação, somando 12 pontos, colado na briga por uma vaga na próxima fase. A Locomotiva aparece logo acima, na 10ª colocação, com 13 pontos conquistados.

O Santa Cruz volta a campo no dia 14 de junho, às 11h, quando enfrenta o Brusque no Arena Simon, pela 10ª rodada da Série C. Já a Ferroviária joga no dia seguinte, às 20h30, contra o Barra-SC, na Fonte Luminosa.

JOGO

A partida começou de forma bastante equilibrada na Arena de Pernambuco, com as duas equipes buscando espaço para desenvolver suas jogadas. Atuando diante da torcida, o Santa Cruz tentou assumir a iniciativa das ações ofensivas desde os primeiros minutos, explorando principalmente as jogadas pelos lados do campo e pressionando a saída de bola da Ferroviária.

No entanto, o panorama da partida mudou rapidamente. Em uma investida Tricolor ao setor ofensivo, a Ferroviária conseguiu recuperar a posse de bola e encaixou um veloz contra-ataque. O lance encontrou o centroavante Denilson em boas condições para avançar em direção ao gol coral. Ao perceber o perigo, o goleiro Thiago Coelho deixou a área na tentativa de interceptar a jogada, mas acabou cometendo falta sobre o atacante adversário.

O árbitro da partida não hesitou em aplicar o cartão vermelho direto ao goleiro tricolor, que deixou o campo ainda aos sete minutos do primeiro tempo. A expulsão provocou imediata reação nas arquibancadas da Arena de Pernambuco.

Diante da necessidade de reorganizar a equipe e recompor a meta, o técnico Cristian de Souza foi obrigado a mexer no time antes mesmo dos dez minutos de jogo. O treinador optou pela entrada do goleiro Gabriel Souza, sacrificando o atacante Everaldo.

A substituição, entretanto, gerou um episódio de descontentamento. Visivelmente irritado com a decisão da comissão técnica, Everaldo deixou o gramado sem esconder a insatisfação. O atacante seguiu diretamente para o vestiário após ser substituído, sem permanecer no banco de reservas ao lado dos companheiros, situação que chamou a atenção de torcedores e integrantes da imprensa presentes no estádio.

Com um jogador a menos desde os primeiros minutos, a Cobra Coral passou a enfrentar dificuldades para manter o plano de jogo inicialmente traçado. A equipe precisou recuar suas linhas e reorganizar o sistema defensivo para suportar a pressão da Ferroviária, que passou a ter mais espaços e maior controle das ações após a expulsão do goleiro coral.

A superioridade numérica da equipe paulista se transformou em vantagem no placar aos 24 minutos. Em uma jogada construída pelo lado do campo, Alisson levantou a bola com precisão na área coral e encontrou Denilson livre de marcação. O centroavante aproveitou a oportunidade, finalizou com tranquilidade e balançou as redes para abrir o marcador na Arena de Pernambuco.

A resposta do Santa Cruz quase foi imediata. Em uma cobrança de lateral de Eurico para dentro da área. Vitinho ganhou da marcação e ajeitou a bola de peito, deixando em condições para a finalização de Pedro Favela. O volante apareceu livre e bateu de primeira, mas a bola subiu demais e passou por cima da meta defendida pela Ferroviária.

Apesar da tentativa de reação coral, a equipe paulista manteve a posse de bola, trocando passes com tranquilidade e administrando o ritmo do confronto. A segurança da Locomotiva em campo quase resultou no segundo gol em uma jogada de bola parada. Albano cobrou escanteio fechado na primeira trave e encontrou Gustavo Medina, que se antecipou à marcação coral para desviar de cabeça, a bola passou muito perto da meta defendida por Gabriel Souza.

SEGUNDO TEMPO

Mesmo em inferioridade numérica, Cristian de Souza não recuou a equipe tricolor e apostou em mudanças ofensivas. A estratégia surtiu efeito rapidamente. Em cobrança de escanteio de Alex Ruan, a bola foi desviada por Eurico na primeira trave e ao tentar afastar Gustavo Medina, tentou o corte, mas a bola acabou batendo no travessão e morrendo no fundo das redes, deixando tudo igual na Arena.

E a virada tricolor quase saiu em seguida. Renato cobrou falta na área, e Pedro Favela apareceu livre para cabecear, mas acabou mandando a bola para fora. Com a igualdade no placar, a partida ganhou novo cenário. A Ferroviária passou a se lançar mais ao ataque, enquanto a Cobra Coral apostava nos contra-ataques e nas falhas do adversário.

Já nos minutos finais, o Santa Cruz ficou muito perto de virar o jogo. Pedro Favela encontrou Renato em profundidade, o atacante avançou em velocidade e finalizou, mas a bola desviou na defesa. Atento, o goleiro Denis Júnior espalmou e afastou o perigo, mantendo o empate no placar.

FICHA DA PARTIDA:

SANTA CRUZ 1

Thiago Coelho; Eurico, Jeferson (Andrey) e Edson Miranda; Zé Mário (Alex Ruan), Fabinho (Renato) e Pedro Favela e Vitinho; Ronald, Everaldo (Gabriel Coelho) e Tiago Marques (Eron). Técnico: Cristian de Souza.

FERROVIÁRIA-SP 1

Dênis Júnior; Felipe Rodrigues, Gustavo Medina, Zé Vitor e Eduardo (Ruan); Ricardinho (Rafael Carrilho), Alencar (Douglas Skilo) e Albano; Vitor Barreto (Thiago), Denílson e Allison (Fábio Fau). Técnico: Rogério Corrêa.

Local: Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE)

Árbitro: Maguielson Lima Barbosa (DF)

Assistentes: Lucas Costa Modesto (DF) e Renato Gomes Tolentino (DF)

Cartões amarelo: Ronald, Gabriel Souza (STA); Vitor Barreto, Denilson, Albano (AFA)

Cartão vermelho: Thiago Coelho (STA)

Gols: Denilson (24’/1º)(AFE) Gustavo Medina (contra) (09’/2º) (STA)

Público total: 19.981 torcedores

Renda: R$ 529.682,00

