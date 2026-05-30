Ex-CEO do Botafogo e Vinicius Diniz lideram novo grupo para adquirir SAF do Santa Cruz

Grupo liderado por Thairo Arruda e Vinicius Diniz estão no Recife para assistir jogo da Série C

Thairo Arruda, ex-CEO do Botafogo (Divulgação/Botafogo)

O Santa Cruz tem um novo interessado na compra de sua SAF. Pouco mais de um mês após anunciar o rompimento com a Cobra Coral Participações, a diretoria tricolor avança em negociações com um consórcio liderado por Thairo Arruda, ex-CEO do Botafogo, e pelo empresário Vinicius Diniz. A informação foi publicada inicialmente pelo CAST Coral.

Thairo Arruda comandou o futebol do Botafogo nos títulos da Libertadores e do Brasileirão em 2024, deixando o cargo em fevereiro. Já Vinicius Diniz retorna ao radar da SAF do clube após ter saído do projeto anterior da SAF coral, em julho do ano passado, por divergências com o grupo de investidores.

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Garantia financeira

O suporte financeiro do negócio é garantido pela Köli Capital, gestora de recursos do Rio de Janeiro comandada por Elias Weber, que administra mais de R$ 1,5 bilhão no mercado.

Para consolidar a aproximação, o trio de investidores desembarcou no Recife. Neste domingo (31), os empresários acompanharão a partida contra a Ferroviária-SP, às 16h, na Arena de Pernambuco, pela Série C do Campeonato Brasileiro.

O próximo passo dependerá do desfecho da visita prevista para este final de semana. Caso o grupo formalize uma proposta vinculante nos próximos dias, o presidente Bruno Rodrigues dará publicidade ao processo e iniciará a fase de due diligence, uma investigação aprofundada realizada antes da concretização de qualquer transação comercial, com o objetivo de avaliar riscos, oportunidades e a viabilidade do negócio.