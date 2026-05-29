'Jogo de seis pontos': treinador do Santa Cruz pede entrega total contra Ferroviária

O técnico destacou o foco do elenco coral em meio a problemas extracampo e convocou o torcedor para duelo decisivo

Cristian de Souza, técnico do Santa Cruz (Evelyn Victoria / Santa Cruz)

Nem mesmo as tradicionais turbulências extracampo parecem tirar o foco do elenco do Santa Cruz na Série C do Campeonato Brasileiro. De olho no G-8, o técnico Cristian de Souza exaltou a maturidade do seu "time de homens" e cobrou uma postura extremamente aguerrida para o confronto direto deste domingo (31), às 16h, contra a Ferroviária-SP, na Arena de Pernambuco, válido pela nona rodada.

Consciente do equilíbrio da competição, o técnico Cristian de Souza evitou o oba-oba, mas fez questão de enaltecer a postura do seu elenco. Segundo o treinador, o grupo conseguiu criar uma blindagem contra as turbulências financeiras do clube, mantendo o foco estritamente no gramado.

"A competição é muito parelha. Mas estamos nessa levada, temos um time experimentado, um time de homens que não se deixa levar pelos problemas extracampo. Estamos nos mantendo muito focados", destacou o comandante.

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DNA competitivo

Mais do que a tática, Cristian de Souza sabe que o fator anímico e o apoio das arquibancadas serão determinantes na Arena de Pernambuco. O treinador cobrou uma postura agressiva e competitiva de seus atletas, garantindo que o torcedor coral verá em campo a entrega que tanto exige historicamente.

"O torcedor entende o recado que estou mandando. Vamos lutar a cada jogo, nos comportar como o torcedor gosta. O torcedor quer um time aguerrido, competitivo, que faça valer o fator casa. E vamos ter essa característica, vamos brigar por cada bola até o final", prometeu.

O momento decisivo

Ao analisar o adversário, Cristian alertou para a evolução dos clubes de São Paulo na Série C. Ele pontuou que o encerramento da Série A2 do Campeonato Paulista permitiu que equipes como a Ferroviária entrassem "na normalidade" do calendário nacional, o que eleva consideravelmente o nível técnico do campeonato nesta reta final de primeira fase.

"Os times de São Paulo entraram agora para a competição, só você ver a tabela, já começou a crescer. São equipes que vão brigar pelo acesso junto com a gente. Vai ser um jogo de seis pontos, uma equipe que vem de uma sequência boa de resultados. Agora a competição a cada dia que passa, a cada novo jogo, a dificuldade é muito grande, os adversários estão se ajustando. A competição muda um pouquinho, numa fase muito decisiva, numa questão anímica", concluiu o treinador.