Santa Cruz ultrapassa 10 mil ingressos vendidos para duelo contra Ferroviária-SP

Com mais de 10 mil garantidos, Santa Cruz projeta maior público da Série C em 2026diante da Ferroviária-SP

Torcida do Santa Cruz ( Rafael Vieira)

O Santa Cruz terá o seu principal aliado para um dos confrontos decisivos desta primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Para o duelo direto contra a Ferroviária-SP, que acontece neste domingo (31), às 16h, na Arena de Pernambuco, a torcida coral promete uma grande festa. De acordo com a última parcial divulgada pelo clube, 10.200 ingressos já foram comercializados de forma antecipada.

A movimentação nas bilheterias indica que o Tricolor do Arruda deve quebrar o seu próprio recorde de público nesta edição da Terceirona. O ápice do clube como mandante até o momento ocorreu na partida diante do Amazonas, quando 13.501 torcedores compareceram à Arena de Pernambuco.

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Confronto direto pelo G-8

Válido pela nona rodada, o embate frente aos paulistas carrega contornos de decisão. Ambas as equipes travam uma batalha ferrenha por uma vaga no G-8, a zona de classificação que dá direito a avançar para a próxima fase do torneio.

Apesar de o Tricolor ostentar a melhor média de público da Série C 2026, a diretoria sabe que os números gerais da temporada ainda estão abaixo do que o clube registrou no ano passado. Mesmo assim, o apoio das arquibancadas segue sendo o principal combustível do elenco.

Confira o público dos três jogos anteriores do Santa Cruz na Série C:

Santa Cruz x Amazonas: 13.501 torcedores

Santa Cruz x Volta Redonda: 12.222 torcedores

Santa Cruz x Itabaiana: 10.267 torcedores

Com mais de 10,2 mil tricolores garantidos com antecedência e a expectativa de uma forte procura na véspera e no dia do jogo, a projeção interna é de que o público total supere a barreira dos 14 mil presentes, empurrando o time para mais um passo rumo ao sonho do acesso.