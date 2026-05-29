Santa Cruz ultrapassa 10 mil ingressos vendidos para duelo contra Ferroviária-SP
Com mais de 10 mil garantidos, Santa Cruz projeta maior público da Série C em 2026diante da Ferroviária-SP
Publicado: 29/05/2026 às 09:34
Torcida do Santa Cruz ( Rafael Vieira)
O Santa Cruz terá o seu principal aliado para um dos confrontos decisivos desta primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Para o duelo direto contra a Ferroviária-SP, que acontece neste domingo (31), às 16h, na Arena de Pernambuco, a torcida coral promete uma grande festa. De acordo com a última parcial divulgada pelo clube, 10.200 ingressos já foram comercializados de forma antecipada.
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Confronto direto pelo G-8
Válido pela nona rodada, o embate frente aos paulistas carrega contornos de decisão. Ambas as equipes travam uma batalha ferrenha por uma vaga no G-8, a zona de classificação que dá direito a avançar para a próxima fase do torneio.
Apesar de o Tricolor ostentar a melhor média de público da Série C 2026, a diretoria sabe que os números gerais da temporada ainda estão abaixo do que o clube registrou no ano passado. Mesmo assim, o apoio das arquibancadas segue sendo o principal combustível do elenco.
Confira o público dos três jogos anteriores do Santa Cruz na Série C:
- Santa Cruz x Amazonas: 13.501 torcedores
- Santa Cruz x Volta Redonda: 12.222 torcedores
- Santa Cruz x Itabaiana: 10.267 torcedores
Com mais de 10,2 mil tricolores garantidos com antecedência e a expectativa de uma forte procura na véspera e no dia do jogo, a projeção interna é de que o público total supere a barreira dos 14 mil presentes, empurrando o time para mais um passo rumo ao sonho do acesso.
PARCIAL ATUALIZADA! ?— Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) May 29, 2026
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