Jeferson celebra titularidade no Santa Cruz e projeta evolução: 'Equipe está criando casca'

Jeferson, zagueiro do Santa Cruz (Reprodução)

Titular nas últimas duas partidas do Santa Cruz, o zagueiro Jeferson não esconde a satisfação pelo momento vestindo a camisa coral. Após iniciar a trajetória no Arruda correndo atrás do prejuízo no aspecto físico, já que se integrou ao grupo após o início dos trabalhos de reapresentação, o defensor colhe os frutos da dedicação diária nos treinamentos e celebra a contribuição direta nos resultados recentes da equipe tricolor.

"Estou muito feliz e motivado por estar ajudando a equipe do Santa Cruz. Eu cheguei um pouco atrasado, após a reapresentação do elenco. Venho trabalhando, dia a dia, tentando melhorar a cada dia no treinamento. Me cobrando, tentando me corrigir para que, quando tivesse a oportunidade, pudesse agarrar com unhas e dentes. Esses dois jogos eu pude contribuir com a equipe", destacou o zagueiro.

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Da cobrança à reação na Série C

A mudança de postura do elenco coincide com a chegada do técnico Cristian de Souza. Jeferson lembrou que o cenário atual é de alívio após um período de forte pressão pelas derrotas consecutivas no início da competição. Segundo o defensor, a cobrança interna foi fundamental para a virada de chave do Tricolor.

"Pensando jogo a jogo. Graças a Deus, a gente vem de três bons resultados. Há três semanas, a gente estava lamentando três derrotas. O professor chegou cobrando muito a gente. Essa pressão é natural, o torcedor quer que o Santa Cruz esteja sempre entre os primeiros. A gente vem galgando, jogo a jogo, para poder conquistar o objetivo final", destacou.

Duelo estratégico contra a Ferroviária-SP

O próximo compromisso do Santa Cruz promete testar o nível de maturação do elenco. Ao analisar o confronto diante da Ferroviária, o zagueiro elogiou o estilo de jogo do adversário, mas reforçou que o Tricolor está aproveitando a semana cheia de treinos para ajustar o elenco.

"Vai ser um jogo bastante difícil para nós. A gente sabe que a equipe da Ferroviária é uma equipe que gosta de ter a bola, gosta de jogar. Mas a gente está tendo uma semana boa para se preparar para essa partida, porque vai ser um jogo de fundamental importância pra gente. E, como o professor falou muito, a equipe está criando casca a cada jogo para poder pegar as equipes de cima e jogar de igual para igual com eles", concluiu.

