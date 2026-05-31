Santa Cruz x Ferroviária-SP: onde assistir, horário e escalações pela 9º rodada da Série C

Santa Cruz e Ferroviária-SP se enfrentam neste domingo (31), às 16h, na Arena de Pernambuco, pela nona rodada da Série C

Pedro Favela, volante do Santa Cruz (Savyo Miguel/FPF)

Embalado pela reação sob o comando de Cristian de Souza, o Santa Cruz tem um confronto direto contra Ferroviária-SP neste domingo (31), às 16h, na Arena de Pernambuco, pela nona rodada. Separados por apenas um ponto na tabela da Série C, o Tricolor do Arruda e a Locomotiva travam um duelo onde a vitória pode significar a entrada direta na zona de classificação para a próxima fase.

O Mais Querido ocupa a 11ª posição na tabela, com 11 pontos conquistados em uma campanha de três vitórias, dois empates e três derrotas, um aproveitamento de 45,8%. Já a Locomotiva paulista aparece logo à frente, na 10ª colocação, com 12 pontos somados. Quem vencer o confronto dará um salto importante, podendo terminar a rodada dentro da zona de classificação, a depender de uma combinação de resultados.

A Cobra Coral vive seu melhor momento na Série C desde a chegada do técnico Cristian de Souza. Sob o comando do novo treinador, o time está invicto há três partidas, acumulando duas vitórias e um empate. Foram sete pontos somados dos nove disputados, resultando em um expressivo aproveitamento de 77,7%.

Para manter o embalo, o Tricolor quer fazer valer o fator casa. Em três jogos disputados na Arena de Pernambuco, a equipe somou duas vitórias (diante de Itabaiana e Volta Redonda) e sofreu apenas um revés (para o Amazonas), garantindo um rendimento de 66,6% como mandante. Com a maioria dos jogos restantes da primeira fase em solo pernambucano, o elenco sabe que pontuar dentro de casa é a chave para selar a vaga.

Desfalque e retornos no Arruda

Para o duelo, Cristian de Souza terá um desfalque importante por lesão muscular: o zagueiro William Alves, que precisou ser substituído na última partida após sentir um problema físico na coxa. Em seu lugar, a tendência é que seja escolhido Matheus Vinícius para o time titular.

Por outro lado, o comandante tricolor ganha os reforços do meia Vitinho e do atacante Everaldo, que voltam de suspensão. Quem também pode reaparecer é o lateral-direito Thiago Ennes e o volante Silva, ambos recuperados de lesão. No comando do ataque, a dúvida persiste devido ao rodízio promovido pelo técnico: Tiago Marques e Quirino disputam a vaga de titular.

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Ferroviária de olho na "lei do ex"

A Ferroviária-SP chega ao Recife embalada por uma sequência de seis rodadas sem derrotas e motivada pela vitória de virada sobre o Amazonas, por 2 a 1, longe de seus domínios. Após um início turbulento com duas derrotas nas primeiras rodadas, o time comandado por Rogério Corrêa se estabilizou na tabela.

O elenco paulista conta com peças que conhecem bem o futebol pernambucano. O volante Alencar e o meia Albano tiveram passagens recentes pelo Retrô. Já o atacante Douglas Skilo, que defendeu as cores do próprio Santa Cruz na temporada passada, busca a tão famosa "lei do ex" para ajudar a Locomotiva a roubar pontos na Arena.

FICHA DA PARTIDA:

SANTA CRUZ

Thiago Coelho; Eurico, Jeferson e Matheus Vinicius; Alex Ruan, Fabinho (Silva) e Pedro Favela e Vitinho; Ronald, Everaldo e Tiago Marques (Quirino). Técnico: Cristian de Souza.

FERROVIÁRIA-SP

Dênis Júnior; Felipe Rodrigues, Gustavo Medina, Zé Vitor e Eduardo; Raoni, Alencar e Albano; Vitor Barreto, Denílson e Allison. Técnico: Rogério Corrêa.

Local: Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE)

Horário: 16h

Árbitro: Maguielson Lima Barbosa (DF)

Assistentes: Lucas Costa Modesto (DF) e Renato Gomes Tolentino (DF)

Transmissão: SportyNet (Youtube)