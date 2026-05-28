Santa Cruz reacende rivalidade e provoca Sport após eliminação na Copa do Nordeste

Santa Cruz aproveitou a queda do rival Sport para relembrar que é o último campeão pernambucano do torneio regional

Santa Cruz campeão da Copa do Nordeste 2016 (Antônio Melcop/SCFC)

A eliminação do Sport na semifinal da Copa do Nordeste ganhou contornos de provocação extracampo nas primeiras horas desta quinta-feira (28). Aproveitando a tradicional hashtag de redes sociais #TBT (Trashback Thursday), utilizada para relembrar fatos passados, o Santa Cruz não perdeu a oportunidade de alfinetar o rival após a derrota rubro-negra por 2 a 0 para o Fortaleza, na Ilha do Retiro.

Dia de #TBT. Boas lembranças dos últimos campeões da Copa do Nordeste no estado. ????????



Domingo é dia de reunir tricolor e lotar a Arena. Não fique de fora!



Garanta seu ingresso: https://t.co/tcE47zyJbx pic.twitter.com/R4w7puf3oH — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) May 28, 2026

Em seu, o Tricolor do Arruda publicou imagens da conquista do, acompanhadas de uma legenda provocativa.“Dia de #TBT. Boas lembranças dos últimos campeões da Copa do Nordeste no estado”, escreveu o Santa Cruz, em suas rede sociais.

O jejum de Pernambuco

A provocação toca em um ponto sensível para o futebol da capital. Apesar de o Sport ter chegado a fases finais da competição recentemente, o estado de Pernambuco vive um jejum de títulos regionais que já dura uma década.

O Santa Cruz segue ostentando o posto de último clube pernambucano a erguer a taça da Copa do Nordeste, feito alcançado em 2016 diante do Campinense.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão

Reações dos torcedores nas redes

Como esperado, a publicação engajou rapidamente as torcidas rivais. Em meio às reações, tricolores e rubro-negros aproveitaram para provocar uns aos outros, resgatando memórias e rivalidades históricas.

Provocações à parte, o fato é que a taça da Copa do Nordeste passará mais um ano longe de terras pernambucanas, e o troféu de 2016 segue como o último grande capítulo do estado na "Lampions League".