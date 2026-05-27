Santa Cruz x Ferroviária-SP: metrô terá operação especial para o jogo de domingo

A CBTU confirmou que as Linhas Centro e Sul irão operar normalmente das 5h às 23h

O Metrô do Recife, no bairro de São José (Foto: Crysli Viana/DP Foto)

Historicamente apontada pelos torcedores como um local de difícil acesso, a Arena de Pernambuco terá uma operação especial de mobilidade neste domingo (31) para o duelo entre Santa Cruz e Ferroviária-SP, às 16h. Em uma articulação que envolve o poder público e a própria torcida, o principal reforço será a abertura excepcional do Metrô, que quebrará a rotina de fechamento aos domingos para manutenção.

A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) confirmou que as Linhas Centro e Sul irão operar normalmente das 5h às 23h. A medida é vista como crucial para escoar o fluxo da torcida tricolor.

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Mobilização nas redes: o "transporte alternativo" da torcida

Ciente das dificuldades de trânsito nas imediações da Arena e da capacidade do transporte público, o Santa Cruz divulgou em suas redes sociais uma rede de apoio organizada pelos próprios tricolores.

O clube lançou uma campanha oficial compilando informações sobre caravanas e ônibus fretados por grupos de torcedores saindo de diferentes pontos da Região Metropolitana.

“Pra ajudar a Nação Coral no caminho até a Arena de Pernambuco, reunimos algumas caravanas e ônibus organizados por torcedores para o jogo deste domingo”, publicou o clube.

A diretoria coral reforçou que os detalhes sobre vagas restantes, valores e horários exatos de saída devem ser consultados diretamente no perfil de cada comitiva organizadora.