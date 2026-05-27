Santa Cruz se apega ao retrospecto em casa para carimbar vaga na próxima fase

Torcida do Santa Cruz (Evelyn Victoria/SCFC)

O Santa Cruz já conhece o mapa da mina para buscar a classificação à próxima fase da Série C. Após oito rodadas disputadas, a matemática do G-8 aponta que o passaporte para o quadrangular do acesso será carimbado dentro de casa. Com 11 pontos conquistados até aqui, o Tricolor fará a maior parte de seus jogos restantes como mandante: serão seis partidas na Arena de Pernambuco e apenas cinco longe de seus domínios.

Atualmente com um aproveitamento geral de, a Cobra Coral sabe que o desempenho comoé o grande pilar deda sua campanha. Em três jogos na Arena de Pernambuco, o Santa Cruz somou duas vitórias (diante de Itabaiana e Volta Redonda) e sofreu apenas um revés (para o Amazonas), garantindo um aproveitamento dequando joga com o apoio de sua torcida.

A conta do G-8 passa pelo aproveitamento em casa

Historicamente, a "nota de corte" para avançar de fase na Série C do formato atual flutua entre 27 e 29 pontos. Como já somou 11, o Santa Cruz precisa buscar pelo menos mais 16 ou 18 pontos nos 33 que ainda estão em disputa. É aí que a sequência de seis jogos na Arena de Pernambuco ganha status de decisão.

Caso sustente o aproveitamento em casa e garanta cinco vitórias nos seis confrontos restantes em solo pernambucano, o Santa Cruz somará 15 pontos na tabela, ficando muito perto de sacramentar a classificação. A Cobra Coral jogará como mandante contra Ferroviária, Ypiranga-RS, Ituano, Figueirense, Maranhão e Caxias.

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Reduzindo a pressão como visitante

Depender exclusivamente do fator mandante pode custar caro. Para dar tranquilidade ao planejamento, os pontos conquistados fora de casa deveriam servir como uma “gordura extra”. Contudo, o retrospecto do Santa Cruz longe de seus domínios preocupa, com um alerta ligado por conta do frágil aproveitamento de 33,3% (uma vitória, dois empates e duas derrotas).

Com os compromissos pesados que terá fora de casa, enfrentando Brusque, Paysandu, Barra, Botafogo-PB e Anápolis, pontuar na Arena de Pernambuco tira a obrigação de buscar resultados como visitante. Se a Arena virar um caldeirão, alguns resultados pontuais fora de casa bastarão para consolidar a vaga.

Com a maioria dos pontos decisivos a serem disputados ao lado do torcedor na Arena de Pernambuco, o time entra quase na metade da primeira fase sabendo que a classificação para a fase que vale o acesso à Série B depende fundamentalmente da sua força em casa.

