Técnico do Santa Cruz destaca atuação de Quirino: 'Partida praticamente perfeita'

Quirino, centroavante do Santa Cruz (Evelyn Victoria / Santa Cruz)



Sob forte pressão da torcida e amargando um jejum de 10 jogos sem marcar, o centroavante Quirino ganhou uma blindagem após o empate do Santa Cruz em 1 a 1 contra o Maringá, no último sábado (23). Após o jogo técnico Cristian de Souza saiu em defesa do camisa 9 e classificou a atuação do contestado atleta como "praticamente perfeita", valorizando a entrega tática da equipe tricolor.

"A nossa equipe mostrou muita maturidade e competiu muito. Hoje a gente ganhou jogadores, colocamos atletas que vinham jogando menos e eles deram conta do recado. O Quirino fez uma partida praticamente perfeita. Alex Ruan, Renato, jogadores que não vinham jogando. A nossa proposta era não entrar no 'lá e cá' do adversário", pontuou o treinador.

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O comandante tricolor Cristian de Souza também aproveitou para valorizar o espírito coletivo do elenco e prometer evolução no setor de criação para os próximos compromissos.

"Estou muito satisfeito porque eles competiram e o torcedor pode ter certeza de que temos um time aguerrido, que vai evoluir com mais tempo de treino para ser mais efetivo ofensivamente", destacou.

Próximo compromisso

Com o resultado, o Tricolor do Arruda ocupa momentaneamente a 11ª posição, a apenas um ponto do G-8. Agora, o Santa Cruz aguarda a conclusão da 8ª rodada para saber sua real condição na luta pela classificação à próxima fase. A Cobra Coral volta a campo no próximo domingo (31), às 16h, quando recebe a Ferroviária na Arena de Pernambuco.