Ex-Santa Cruz, Douglas Skilo sofre racismo em jogo da Série C; torcedor é detido

Douglas Skilo vítima de racismo e torcedor preso durante partida da Série C (Reprodução/Redes Sociais e Reprodução/SportyNet)

O atacante Douglas Skilo, que defendeu o Santa Cruz na temporada passada, foi vítima de injúria racial neste último domingo (24), em Manaus. O episódio ocorreu durante o confronto entre Amazonas e Ferroviária-SP, válido pela oitava rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, no estádio Carlos Zamith. Um torcedor da equipe amazonense foi detido em flagrante pela Polícia Militar.

O crime aconteceu na reta final do primeiro tempo, logo após o gol marcado pelo Amazonas. De acordo com a nota oficial divulgada pela Ferroviária, um torcedor posicionado atrás do banco de reservas da equipe paulista proferiu ofensas racistas direcionadas a Douglas Skilo e ao também atacante Fernandinho. O homem teria dito a frase: “o meu dente é mais bonito do que a sua cor”.

Assim que recebeu a denúncia dos atletas, o árbitro Marcel Philipe Santos Martins acionou o protocolo antirracismo da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e interrompeu o confronto imediatamente. Policiais militares foram acionados e retiraram o suspeito da arquibancada.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão

Súmula detalha paralisação e tumulto

Na súmula da partida, a arbitragem detalhou que o jogo ficou paralisado por cerca de 15 minutos, aos 48 minutos da etapa inicial, após o atacante reserva Douglas Pires da Rosa formalizar a denúncia no gramado. No relatório oficial, o árbitro registrou a variante da frase dita pelo agressor: “seu dente é mais branco que sua cor”.

O documento aponta ainda que o insulto gerou um princípio de tumulto generalizado à beira do campo, envolvendo atletas e integrantes das comissões técnicas de ambos os clubes. Os ânimos só foram controlados após a identificação e a retirada do torcedor do local.

Falha na segurança e Boletim de Ocorrência

Após o apito final, a delegação da Ferroviária se dirigiu a uma delegacia de Polícia Civil em Manaus para registrar o Boletim de Ocorrência. Em posicionamento oficial, o clube de Araraquara repudiou o ato, garantiu suporte jurídico e psicológico aos atletas e fez duras críticas à organização da partida.

Segundo a diretoria paulista, o portão que dá acesso ao gramado foi aberto durante a confusão, permitindo que o suspeito se aproximasse da delegação e que outros torcedores invadissem o campo de jogo, colocando em risco a integridade física do elenco visitante.

Passagem pelo Arruda

Douglas Skilo, de 31 anos, teve uma passagem curta pelo Santa Cruz em 2025. O atacante disputou 10 partidas com a camisa coral e balançou as redes apenas uma vez, justamente o gol que garantiu a vitória no Clássico das Multidões contra o Sport, quebrando um incômodo jejum do Tricolor em clássicos estaduais.