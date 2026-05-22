Com duas baixas no ataque, veja a provável escalação do Santa Cruz contra o Maringá

Veja a provável escalação do Santa Cruz contra o Maringá pela Série C

Fabinho e Marquinhos, volante e atacante do Santa Cruz (Evelyn Victoria / Santa Cruz)

O Santa Cruz entra em campo neste sábado (23) para enfrentar o Maringá, às 19h30, no Estádio Willie Davids. O duelo, válido pela oitava rodada, ganha contornos de "jogo de seis pontos": separados por apenas dois pontos na tabela, o Tricolor do Arruda busca o triunfo fora de casa para retornar à zona de classificação, enquanto o "Dogão" tenta se consolidar no topo da tabela.

Para o confronto em solo paranaense, o técnicoterá o desafio de mexer na estrutura ofensiva da equipe tricolor. O meiae o atacanteestão fora da partida após receberem o terceiro cartão amarelo na última rodada e cumprem suspensão automática.

Diante das baixas, a tendência é que o técnico coral adote uma postura mais sólida no meio-campo, promovendo a entrada do volante Fabinho. Caso opte pela manutenção de um meia na estrutura da equipe, Patrick Allan surge como alternativa. Já no setor ofensivo, Marquinhos aparece como o principal candidato para assumir a vaga aberta no ataque.

Quem também desfalca a delegação é o lateral Thiago Ennes, que permaneceu no Recife sob os cuidados do departamento físico em processo de recuperação de uma lesão. Em contrapartida, a novidade na lista de relacionados é o atacante Nilton. O atleta viajou com o grupo e a expectativa é que ele ganhe seus primeiros minutos com a camisa tricolor no decorrer da partida.

Nos bastidores, a semana também foi de movimentação no elenco. O meia Régis não faz mais parte dos planos do clube e rescindiu o contrato em comum acordo com a diretoria.

Provável escalação do Santa Cruz: Thiago Coelho; Eurico, Jefferson e William Alves; Zé Mário, Silva, Pedro Favela e Fabinho; Marquinhos, Ronald e Tiago Silva.

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