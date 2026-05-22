Cristian de Souza prioriza equilíbrio no Santa Cruz e pede paciência com o ataque: 'É um processo'

Cristian de Souza, técnico do Santa Cruz (Evelyn Victoria / Santa Cruz)

Sem fórmulas mágicas ou promessas imediatistas. O técnico Cristian de Souza sabe que a torcida do Santa Cruz carrega em seu DNA o desejo por um futebol ofensivo, mas prega o equilíbrio como o caminho ideal para a consolidação na Série C. Embalado por duas vitórias consecutivas, o treinador destacou que a solidez defensiva é o trunfo atual da equipe, enquanto o setor de ataque passará por um processo gradual de evolução.

"Eu sei da cultura do jogo ofensivo, nosso torcedor quer isso. Mas tenho certeza de que o torcedor está satisfeito. É um time que briga, marca o tempo inteiro, não deixa o adversário jogar", afirmou.

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O comandante coral ponderou que a construção de um modelo de jogo ofensivo eficiente demanda tempo e repetição. De acordo com Cristian de Souza, o calendário atual, com intervalos maiores entre as partidas, será o principal aliado para que esse processo se consolide.

“É uma construção, um processo. A questão ofensiva sempre vai demorar mais. A gente vai precisar de tempo, de sequência, de repetição, e a Série C nos proporciona isso. São semanas cheias em que se pode trabalhar. Então, eu estou ansioso por isso para poder trabalhar e a gente vai evoluir na questão ofensiva. Estamos longe do ideal, mas as coisas vão acontecer”, projetou.

Atualmente na 10ª colocação com 10 pontos, o Tricolor do Arruda ultrapassa o próprio time paranaense, que ocupa o 5º lugar com 12 pontos, em caso de triunfo fora de casa.