Bastidores: Santa Cruz abandona projeções de pontos e adota o 'jogo a jogo'

Marquinhos, atacante do Santa Cruz (Evelyn Victoria / Santa Cruz)

A reação do Santa Cruz na Série C do Campeonato Brasileiro não se limitou apenas à melhora do rendimento em campo, mas passou por uma profunda mudança de mentalidade nos bastidores.

O clube, que iniciou a competição trabalhando com um planejamento de "mini metas" estipuladas ainda sob o comando de Claudinei Oliveira, recalculou a rota e passou a adotar a filosofia do "jogo a jogo" trazida pelo técnico Cristian de Souza, uma virada de chave detalhada pelo executivo Alex Brasil.

Em entrevista ao programa, o executivo de futebol do Santa Cruz, Alex Brasil, revelou os bastidores dessa transição de pensamento no vestiário. Segundo o dirigente, o clube iniciou a Terceirona trabalhando com um planejamento matemático de, mas precisou recalcular a rota.

“Acho que a gente nunca falou isso publicamente antes da competição, começamos fazendo minis metas: a cada três jogos, tínhamos que fazer cinco pontos. Sempre ficava um jogo a mais fora de casa. Isso te dá números que você consegue estar no G8”, revelou o dirigente, explicando o modelo anterior.

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Nova filosofia com Cristian de Souza

A estratégia dos blocos de pontos, no entanto, deu lugar a uma abordagem mais direta e focada no curto prazo com a chegada do técnico Cristian de Souza. Em um campeonato marcado pelo equilíbrio extremo, a ordem agora é esquecer as projeções matemáticas e focar exclusivamente nos 90 minutos seguintes.

“Só que no início vimos a tabela: nós estamos a quatro pontos do líder, mas estamos a cinco da zona de rebaixamento. Aí então a gente sabe o que a gente está fazendo agora, vai ser pensar jogo a jogo", pontuou o executivo.

Próximo compromisso

O próximo desafio do Tricolor do Arruda para testar a nova mentalidade será neste sábado (23). O Santa Cruz encara o Maringá, às 17h, no Estádio Willie Davids, buscando consolidar a reação e entrar de vez no G8, zona de classificação à próxima fase da Série C.

