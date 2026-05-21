Adversário do Santa Cruz, Maringá tem o melhor ataque e a pior defesa da Série C

Maringá, melhor ataque da Série C (Fernando Teramatsu/Maringá)

De olho no G-8 da Série C do Campeonato Brasileiro, o Santa Cruz visita o Maringá neste sábado (23), às 17h, no Willie Davids, apostando na solidez de sua retaguarda para frear o melhor ataque da competição. Sem sofrer gols há duas partidas, justamente desde a chegada do técnico Cristian de Souza, a equipe ostenta o posto de defesa menos vazada do torneio, com apenas cinco tentos sofridos.

O desafio do comandante tricolor, contudo, será aproveitar a fragilidade da pior defesa do campeonato, pertencente ao próprio Maringá, para desencantar o até aqui tímido ataque coral.

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Dono da casa, o Maringá desenha uma campanha de altos e baixos dentro dos mesmos 90 minutos. A equipe ostenta o posto de melhor ataque da Série C, com impressionantes 17 gols marcados em sete jogos (uma média de 2,4 por partida). O poder de fogo lá na frente, contudo, cobra o seu preço na retaguarda. O time paranaense é também a pior defesa do torneio, tendo sofrido 18 gols no mesmo período.

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“O que sabemos é que um time que faz muitos gols. Mas, ao mesmo tempo, que faz muitos gols, eles também tomam. A gente vai ver a melhor melhor maneira de jogar, ainda mais por ser fora de casa. Mas, é claro que a gente vai em busca dos três pontos. Já vimos que é um time de muita intensidade, vai ter briga de segunda bola, de espaço. Eu acho que nós podemos sair com a vitória”, destacou Pedro Favela.

O ferrolho tricolor e o fator Cristian de Souza

Pelo lado do Santa Cruz, a tônica é a estabilidade defensiva. O Tricolor do Arruda desembarca em Maringá blindado como a defesa menos vazada da competição, com apenas cinco gols sofridos em sete confrontos.

Essa solidez ganhou ainda mais força nas últimas duas rodadas. Sob o novo comando do técnico Cristian de Souza, o Tricolor do Arruda ajustou as linhas e não foi vazada em nenhum dos compromissos, conquistando uma consistência fundamental para os planos de classificação.

O desafio do setor ofensivo

Se a retaguarda dá garantias, o dilema de Cristian de Souza está no setor de frente. O Santa Cruz convive com o terceiro pior ataque da Série C, tendo balançado as redes apenas seis vezes.

O duelo de sábado surge, portanto, como a oportunidade ideal para o ataque tricolor desencantar, aproveitando-se da fragilidade defensiva do adversário, sem abdicar da segurança lá atrás que se tornou a marca registrada da equipe até aqui.