Maringá x Santa Cruz: veja onde assistir, horário e escalações pela 8º rodada da Série C

Maringá e Santa Cruz se enfrentam neste sábado (23), às 19h30, no Estádio Willie Davids, pela oitava rodada da Série C

Jogadores do Santa Cruz (Evelyn Victoria / Santa Cruz)

Embalado por duas vitórias consecutivas, o Santa Cruz vai até o Paraná para enfrentar o Maringá neste sábado (23), às 19h30, no Estádio Willie Davids, em duelo direto válido pela oitava rodada da Série C. Separados por apenas dois pontos na tabela, a Cobra Coral busca a vitória fora de casa para retornar à zona de classificação para a próxima fase. Já o Dogão tenta se consolidar nas primeiras posições.

Atualmente na 10ª colocação com 10 pontos, o Tricolor do Arruda pode ultrapassar o próprio time paranaense, que ocupa o 5º lugar com 12, em caso de triunfo fora de casa. Mais do que a briga pela tabela, a partida coloca frente a frente os dois maiores extremos estatísticos da competição: o ataque mais letal do campeonato contra a retaguarda mais intransponível.

O ferrolho de Cristian de Souza e os desfalques na frente

A grande credencial do Santa Cruz para o duelo em Maringá é a estabilidade lá atrás. Sob o comando de Cristian de Souza, o Tricolor do Arruda ainda não foi vazado. A equipe coral possui a defesa menos vazada da Série C, tendo sofrido apenas cinco gols em sete confrontos.

Se a retaguarda dá garantias, o dilema do treinador está no setor ofensivo. O Santa Cruz convive com o terceiro pior ataque do torneio (apenas seis gols marcados) e, para piorar, não poderá contar com duas peças fundamentais: o meia Vitinho e o atacante Everaldo cumprem suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo.

A tendência é que Fabinho entre no meio-campo para dar mais sustentação, enquanto Marquinhos deve ganhar a vaga no ataque. Além disso, o lateral Thiago Ennes, que se recupera de lesão, sequer viajou com o elenco. Outro desfalque foi o volante Silva que foi preservado por desgaste muscular. Com isso, a tendência é que Léo Costa ocupe sua vaga na equipe titular. A novidade na delegação é o atacante Nilton, que deve ganhar seus primeiros minutos com a camisa coral.

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O "tudo ou nada" do Dogão

Do outro lado, o Maringá vive uma realidade completamente oposta e chega motivado após golear o Ypiranga-RS por 4 a 1 fora de casa. Sob a batuta de Moisés Egert, o "Dogão" ostenta o impressionante posto de melhor ataque da Série C, com 17 gols marcados (média de 2,4 por partida).

Contudo, a força ofensiva cobra o seu preço na linha de trás: a equipe paranaense é a pior defesa da competição, com 18 gols sofridos no mesmo período. Para o confronto de sábado, Egert terá o retorno do meia Paulinho, que cumpriu suspensão na última rodada, mas perdeu o volante Kelvi pelo mesmo motivo.

FICHA DA PARTIDA:

MARINGÁ

Guilherme Neto; Gabriel, Jhow, Gabriel Travassos e Felipe; Danielzinho, Adeílson e Guilherme Pira; Negueba, Caíque Cálito e Giovane. Técnico: Moisés Egert.

SANTA CRUZ

Thiago Coelho; Eurico, Jefferson e William Alves; Zé Mário, Léo Costa, Pedro Favela e Fabinho; Marquinhos, Ronald e Tiago Silva. Técnico: Cristian de Souza.

Local: Estádio Willie Davids, em Paraná (PR)

Horário: 19h30

Árbitro: Fabiano Monteiro dos Santos (SP)

Assistentes: Raphael de Albuquerque Lima (SP) e Denis Matheus Afonso Ferreira (SP)

Transmissão: SportyNet (Youtube)