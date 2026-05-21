Pedro Favela celebra virada de chave do Santa Cruz, mas alerta: 'Não podemos parar'

Pedro Favela, volante do Santa Cruz (Evelyn Victoria / Santa Cruz)

A chave do Santa Cruz na Série C do Campeonato Brasileiro parece, enfim, ter virado. Após amargar uma sequência de quatro jogos sem vencer sob o comando de Claudinei Oliveira, o Tricolor do Arruda reencontrou o caminho das vitórias. A chegada do técnico Cristian de Souza oxigenou o ambiente e o elenco, resultando em dois triunfos consecutivos e, de quebra, sem sofrer gols.

Com a evolução defensiva e os seis pontos somados, o Tricolor do Arruda deu um salto na tabela de classificação e passou a mirar o G-8, grupo que avança para a próxima fase da Terceirona.

Titular na equipe, o volante Pedro Favela fez questão de valorizar o trabalho da comissão técnica anterior, mas reconheceu que a mudança de postura e metodologia foi crucial para o início da reação coral na competição.

“Não podemos esquecer tudo o que ficou para trás. Com o professor Claudinei, tivemos uma ótima base de time. Mas é claro que uma mudança traz uma virada de chave, outros métodos, outros jeitos de jogar. Acho que o professor Cristian, em pouco tempo, já conseguiu implementar o que ele queria para os jogos e a gente pôde construir bons resultados. Foi um início com o pé direito, mas temos que manter, temos que melhorar. No que tiver que ser corrigido, vai ser, porque a gente não pode parar”, avaliou o volante.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão

Fim do jejum e resiliência

Além do bom momento coletivo, a última partida teve um sabor especial para o volante. Na vitória diante do Volta Redonda, Pedro Favela foi o responsável por abrir o placar, anotando o seu primeiro gol com a camisa do Santa Cruz. O atleta desabafou sobre a cobrança interna que vinha sofrendo para balançar as redes desde o ano passado.

“Acho que foi uma ótima vitória, construída desde o começo, e meu gol saiu logo cedo. É a palavra que eu sempre falo: resiliência. Estou indo para a minha segunda temporada aqui e só eu e minha família sabemos o quanto foi difícil. Teve muitos 'quase gols' desde o ano passado, a bola passava muito perto. Eu não estava entendendo o porquê de os gols não saírem, mas acho que a resiliência foi a chave. Sempre acreditei que a hora ia chegar”, desabafou.

Decisão fora de casa

A consolidação do novo momento do Tricolor do Arruda passará por um teste de fogo no próximo final de semana. No sábado (23), às 17h, o Santa Cruz vai até o Paraná para enfrentar o Maringá, no Estádio Willie Davids.

O confronto é tratado como um "jogo de seis pontos". Uma vitória longe do Recife não apenas consolida a reação da Cobra Coral na Série C, como também carimba a entrada definitiva do clube no G-8.

