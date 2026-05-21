Beto Lago: 'Jogar longe do Arruda custa caro para o Santa Cruz'

Estádio do Arruda (Rafael Vieira/FPF)

Ausência do Arruda

A conta fecha no borderô, mas escancara uma ausência que o torcedor do Santa Cruz sente há anos: a do Arruda. Os números levantados por Gerailton Souza, o “Menino Gera”, mostram como jogar longe de casa custa caro ao clube — financeiramente e simbolicamente.

Nos três primeiros jogos como mandante na Série C, o Santa levou quase 36 mil torcedores à Arena Pernambuco e arrecadou mais de R$ 1 milhão em renda bruta. Um número forte, que comprova mais uma vez a capacidade de mobilização da torcida coral. Mas, quando a conta termina, sobra menos da metade para o clube: R$ 477 mil líquidos. Mais de 53% da arrecadação ficou nas despesas da operação. E aí entra o peso da falta que faz o Arruda.

Cada partida na Arena significa aluguel elevado, custos operacionais maiores e uma estrutura que drena parte importante da renda. Só com aluguel do estádio, foram quase R$ 130 mil nos três jogos. Dinheiro que, dentro do Arruda, poderia permanecer no clube para aliviar folhas, investir no futebol ou reduzir dificuldades financeiras históricas.

Existe também o aspecto esportivo e emocional. O Santa Cruz sempre construiu sua força na conexão com o Arruda. O estádio não é apenas um palco de jogos. É patrimônio afetivo, identidade e pressão. Poucos ambientes no futebol brasileiro conseguem reproduzir o impacto de um Arruda cheio empurrando o time. A Arena Pernambuco oferece melhor estrutura física, mas não consegue entregar pertencimento. O Santa joga como mandante, mas sem a sensação plena de estar em casa.



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Os números ajudam a explicar isso: a torcida continua fazendo sua parte, comparecendo e arrecadando, enquanto o clube vê boa parte da receita escapar antes mesmo de chegar ao caixa. O levantamento expõe uma realidade importante: recuperar plenamente o Arruda não é apenas uma questão de tradição. É também uma necessidade financeira e estratégica para o futuro do Santa Cruz.

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Vitória gigante no Castelão

Grande vitória do Sport sobre o Fortaleza, dentro do Castelão. Resultado construído com personalidade e doses de emoção nos minutos finais, em meio à pressão do time cearense. O Leão da Ilha ainda teve a chance de ampliar com De Pena, mas desperdiçou a oportunidade que deixaria a classificação mais encaminhada. O resultado coloca o Sport a um empate da final da Copa do Nordeste e reduz a pressão sobre o técnico Márcio Goiano e o elenco, após a derrota para o CRB na Série B.

Circuito Corrida e Caminhada

Atividade física faz bem para o tratamento da asma, doença que mata de 6 a 7 pessoas por dia no Brasil. De olho nisso, a Rede Ális promove o Circuito Corrida e Caminhada pelo Controle da Asma, próximo domingo, com saída às 6h, no Paço Alfândega. Os percursos serão de 3, 5 e 10 km. Mais informações no @redealisbrasil.