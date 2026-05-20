'É tudo artista, conta história': executivo do Santa Cruz dispara contra investidores da SAF

Alex Brasil, executivo do Santa Cruz (Evelyn Victoria/SCFC)

"É tudo artista. Conta história." Foi com essas palavras que o executivo de futebol do Santa Cruz, Alex Brasil, definiu os investidores mineiros da SAF do clube, em um forte desabafo no programa Léo Medrados & Traíras. O dirigente subiu o tom contra o grupo de investidores mineiros com quem o Tricolor negocia a rescisão do acordo para a criação da Sociedade Anônima do Futebol (SAF). Sem papas na língua, Alex Brasil criticou as falsas promessas e a escassez de projetos sérios no país.

"Eu sou um cara que tenho minha opinião formada, não faço lobby com ninguém. Quando soube que eram essas pessoas que vinham para fazer a SAF, eu já sabia", disparou o executivo. "O que me revolta é justamente essas pessoas terem vindo aqui mexer com o sentimento de milhões de torcedores. Por isso estou aqui, para tentar realmente, mesmo com as dificuldades", acrescentou.

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Promessas vazias e "herança" pesada

O principal ponto de insatisfação de Alex Brasil foi no desequilíbrio financeiro gerado pela transição. Segundo o dirigente, os investidores adotaram o discurso do "pode trazer que eu pago", mas a conta acabou sendo empurrada de volta para o clube associativo. O executivo classificou as promessas como "conversa fiada" e criticou o modelo que sufoca as associações.

"Quando vejo as barbaridades que deixaram para a associação, isso me revolta. Porque não é normal, não pode ser feito. Estamos vendo poucas SAFs sérias no nosso futebol. A única séria é a do Bahia", destacou.

Rotina de "apagar incêndios" no Arruda

A falta do aporte financeiro prometido pelos mineiros travou o planejamento estratégico desenhado pelo presidente Bruno Rodrigues. De acordo com Alex Brasil, a escassez de recursos transformou sua rotina no Arruda, afastando-o das funções técnicas do cargo para atuar como gestor de crises financeiras.

"A falta de dinheiro atrapalha. A SAF já vem com recursos e dinheiro. Isso acabou atrapalhando todo o processo que o presidente Bruno tinha. Hoje, estou mais preocupado em apagar incêndio do que cuidar dos departamentos. E tudo gira em torno do dinheiro", lamentou o profissional.

Atualmente, o Santa Cruz e o grupo mineiro tentam costurar uma rescisão contratual em comum acordo. Enquanto o imbróglio jurídico não se encerra, o clube corre contra o tempo para reorganizar suas finanças e garantir estabilidade para a sequência da temporada.