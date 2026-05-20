'Ninguém tem os camisas 9 que nós temos': Cristian de Souza banca centroavantes do Santa Cruz

Tiago Marques, Quirino e Eron, centroavantes do Santa Cruz (Evelyn Victoria/SCFC)

Mesmo com apenas um gol marcado pelos centroavantes do Santa Cruz na Série C do Campeonato Brasileiro, o técnico Cristian de Souza fez questão de bancar o setor ofensivo tricolor após a vitória sobre o Volta Redonda. Para o comandante tricolor, nenhum clube da competição possui atacantes com características tão completas quanto as do elenco coral.

"Acho que ninguém na competição tem os camisas 9 que o Santa Cruz tem. Eu acho que tem um equilíbrio bacana de características. Um mais referência, um outro mais de força e um mais de mobilidade. Então nós temos essas três características, é interessante demais", afirmou o treinador.

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Raio-X do Trio de Ataque

Até o momento, a comissão técnica tem desenhado o ataque com Tiago Marques como titular absoluto, enquanto Quirino e Eron costumam ser acionados no decorrer do segundo tempo. Cristian de Souza detalhou como cada um se encaixa na sua filosofia de jogo e distribuiu elogios individuais, lembrando inclusive o histórico recente dos atletas.

Tiago Marques: "Fez um jogo a nível fantástico (contra o Volta Redonda). Prendeu a bola, a bola para nele, ele dá o tempo certo do pivô ofensivo."

Eron: "Usamos para puxar contra-ataque, para ser mais efetivo, com mais profundidade."

Quirino: "Jogador interessantíssimo. Ano passado, para mim, foi o melhor 9 da Série C, peça fundamental no acesso do Londrina."

Apesar da forte convicção do comandante, os números do trio ainda buscam uma maior regularidade. Dos três centroavantes, o único que balançou as redes nesta Série C foi Tiago Marques, no empate diante do Floresta. Nada que preocupe o técnico, que projeta um volume maior de chances criadas com a consolidação da equipe na tabela.

"Temos, sim, jogadores de boa qualidade, que estão se doando, estão trabalhando muito e muito sério. E com o passar do tempo, óbvio, a gente vai ganhando confiança, brigando na parte de cima da tabela, nós vamos finalizar mais", pontuou.

Próximo compromisso

A consolidação desse setor ofensivo terá um teste de fogo no próximo final de semana. No sábado (23), às 17h, o Santa Cruz vai até o Paraná enfrentar o Maringá, no Estádio Willie Davids.

O confronto é tratado internamente como uma decisão e o famoso "jogo de seis pontos". Uma vitória fora de casa não só consolida o momento de reação da Cobra Coral, como também carimba a entrada definitiva do clube no grupo dos oito primeiros colocados (G-8), zona que garante vaga para a próxima fase da Terceirona.

