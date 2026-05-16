'A quem dedicou a vida ao Santa Cruz': torcida e elenco prestam homenagem a Peninha

Peninha é eternizado em homenagem do Santa Cruz na Arena de Pernambuco

Homenagem para Peninha, funcionário do Santa Cruz (Evelyn Victoria / Santa Cruz)

Entre emoção nas arquibancadas e homenagem dentro de campo, o Santa Cruz venceu o Volta Redonda por 2 a 0, neste sábado (16), na Arena de Pernambuco, em duelo válido pela 7ª rodada da Série C. A partida, que marcou a estreia de Cristian de Souza diante da torcida coral, também foi a primeira em casa após o falecimento de Peninha, funcionário que dedicou a vida aos bastidores do Tricolor.

Falecido na última semana, o histórico massagista dedicou a sua vida inteira ao Santa Cruz. Conhecido pelo sorriso, pelo cuidado com os atletas e pelo amor incondicional ao manto coral, Peninha foi a alma dos bastidores do Arruda por décadas.

A homenagem começou muito antes do apito inicial. Nas arquibancadas da Arena de Pernambuco, uma bandeira foi estendida e trazia os dizeres que resumem uma trajetória de fidelidade ao Mais Querido.

“Peninha eternamente. A quem dedicou a vida ao Santa Cruz Futebol Clube.”

Ao fim da partida, a bandeira foi levada ao gramado. Os jogadores, comissão técnica e funcionários uniram-se para posar ao lado da bandeira do massagista - como última homenagem ao funcionário.

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Nas redes sociais, o clube reforçou o tamanho do legado deixado pelo profissional. “Eterno Peninha, que dedicou a vida ao Time do Povo. Sempre!”, publicou o perfil oficial da Cobra Coral.

O Santa Cruz terá agora uma semana cheia de treinamentos antes do próximo compromisso. A Cobra Coral volta a campo no próximo sábado (23), às 17h, quando visita o Maringá no estádio Willie Davids.

