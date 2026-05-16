Cristian de Souza valoriza vitória do Santa Cruz, mas pede cautela na Série C: 'pés no chão'

Cristian de Souza, técnico do Santa Cruz (Evelyn Victoria / Santa Cruz)

A estreia do técnico Cristian de Souza diante da torcida tricolor não poderia ter sido mais positiva. Neste sábado (16), o Santa Cruz bateu o Volta Redonda por 2 a 0 na Arena de Pernambuco, em jogo válido pela 7ª rodada da Série C. Apesar do salto na tabela, que colocou o Tricolor na 7ª colocação, o comandante coral adotou um tom de cautela e pregou "pés no chão" para a sequência do campeonato.

Em entrevista coletiva após a partida, Cristian de Souza fez questão de usar sua bagagem no futebol para conter qualquer tipo de euforia da torcida e elenco com os dois últimos resultados positivos.

“Pezinhos bem no chão, eu calejado pela experiência da bola. Não vou ao céu quando as coisas estão boas, também não vou lá embaixo quando as coisas não estão dando certo”, ponderou o treinador.

O cenário do jogo se desenhou favorável logo cedo para o Santa Cruz, que abriu o placar e, na sequência, viu o Volta Redonda ter um jogador expulso. Mesmo com a partida fora dos padrões normais devido à superioridade numérica, Cristian elogiou a paciência dos seus atletas para administrar o resultado sem correr riscos.

"Nós tivemos um jogo bastante interessante, a gente não se afobou nunca. Não saímos daquilo que era estratégia desde o começo. Tivemos a bola, rodamos. Acho que não sofremos nunca, nunca ficamos expostos", analisou.

Desde que assumiu o cargo, Cristian de Souza tem batido na tecla do equilíbrio tático. Para o treinador, a solidez defensiva é o principal pilar para as equipes que buscam o tão sonhado acesso à Série B.

"Quem chega e quem briga por acesso é quem sofre poucos gols. Nós estamos encontrando esse caminho de ser sólidos, equilibrados defensivamente, tendo a capacidade de poder variar o sistema tático. É uma construção, é um processo, mas tem que ser realista: tem muita coisa ainda para acontecer", alertou.

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Para o comandante coral, o momento é de aproveitar a calmaria dos três pontos para corrigir os erros. "O bom é evoluir com um resultado positivo, pois sempre gera internamente mais confiança e tranquilidade", concluiu.

O Santa Cruz terá agora uma semana cheia de treinamentos antes do próximo compromisso. A Cobra Coral volta a campo no próximo sábado (23), às 17h, quando visita o Maringá no estádio Willie Davids.

