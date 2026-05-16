Pedro Favela celebra 'virada de chave' do Santa Cruz na Série C após vitória contra Volta Redonda

Pedro Favela, volante do Santa Cruz (Evelyn Victoria / Santa Cruz)

O ambiente no Tricolor do Arruda ganhou novos ares. Aproveitando a superioridade numérica em campo, o Santa Cruz impôs seu ritmo de jogo e venceu o Volta Redonda por 2 a 0, na Arena de Pernambuco. O duelo, válido pela 7ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, marcou a estreia do técnico Cristian de Souza diante da torcida coral e, de quebra, colocou o time na zona de classificação.

Com o resultado positivo, a Cobra Coral deu um salto importante na tabela. O time subiu provisoriamente para a 7ª posição, somando 10 pontos, ingressando oficialmente no G-8, o grupo dos que avançam para a próxima fase da competição.

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O jogo teve um sabor ainda mais especial para o volante Pedro Favela. Autor do gol que abriu o placar na Arena de Pernambuco, o meio-campista celebrou não apenas os três pontos, mas também o seu primeiro gol com a camisa do Santa Cruz. Na saída de campo, o volante destacou a resiliência do grupo que superou o momento de adversidade.

"Era questão de tempo. As coisas não estavam acontecendo, os resultados não estavam vindo. Graças a Deus, a chave mudou. A gente pôde fazer uma ótima partida. Eu acho que agora tem que estar com a cabeça lá em cima. Agradecer a Deus, pelo gol e pela vitória", celebrou.

Sem tempo para folga, o Santa Cruz agora projeta a manutenção do bom momento longe de seus domínios. O elenco tricolor volta a campo no próximo sábado (23), às 17h, quando visita o Maringá no Estádio Willie Davids, no Paraná, em confronto direto pelas primeiras posições da tabela.