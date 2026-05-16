Com um jogador a mais, Santa Cruz domina o Volta Redonda e entra no G8 da Série C

Santa Cruz é eficiente, vence o Volta Redonda e entra na zona de classificação para a próxima fase da Série C

Pedro Favela, volante do Santa Cruz (Evelyn Victoria / Santa Cruz)

Com um jogador a mais em campo, o Santa Cruz impôs seu ritmo e venceu o Volta Redonda por 2 a 0, neste sábado (16), na Arena de Pernambuco, em duelo válido pela 7ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Os gols da vitória coral foram marcados por Pedro Favela e Marquinhos, em uma atuação que marcou também a estreia do técnico Cristian de Souza diante da torcida tricolor.

Com o resultado positivo, a Cobra Coral deu um salto importante na tabela e subiu provisoriamente para a 7ª posição, somando 10 pontos e ingressando na zona de classificação para a próxima fase. Do outro lado, o Voltaço vive situação oposta: estacionado com cinco pontos na 17ª colocação, o time carioca flerta perigosamente com a zona de rebaixamento para a Série D.

Na sequência da competição, o Santa Cruz volta a campo no próximo sábado (23), quando visita o Maringá às 17h, no estádio Willie Davids. Já o Volta Redonda joga no dia seguinte, domingo (24), às 19h, diante do Ypiranga-RS, no estádio Raulino Oliveira.

O JOGO

Jogando em seus domínios, o Santa Cruz começou a partida tentando se impor, adotando uma postura ofensiva. A equipe apresentou maior posse de bola e buscou atacar principalmente pelos lados do campo. Do outro lado, o Volta Redonda adotava uma estratégia mais reativa, tentando aproveitar eventuais erros do time coral e explorando os contra-ataques como principal arma para chegar ao ataque.

Em uma das investidas pelo lado direito, a Cobra Coral reclamou de possível pênalti em jogada de Vitinho com Ronald pela esquerda. O atacante fez o cruzamento para a área e os jogadores pediram toque de mão da defesa adversária, mas a arbitragem marcou apenas o escanteio. Na sequência, a Cobra Coral aproveitou a bola parada. Aos 8 minutos do primeiro tempo, Zé Mário levantou na área e Pedro Favela apareceu no primeiro pau para desviar e abrir o placar para o Tricolor do Arruda.

O gol coral marcado por Pedro Favela no primeiro tempo. ?????? pic.twitter.com/DnPYMWkgP9 — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) May 16, 2026

Pouco depois, aos 10 minutos, o jogo mudou ainda mais de cenário: Bruno Barra foi expulso após chutar Everaldo enquanto o atacante já estava no chão, deixando o Santa Cruz com vantagem numérica.

Com um jogador a mais em campo, o Santa Cruz passou a dominar com ainda mais intensidade as ações ofensivas na primeira etapa, assumindo o controle territorial do jogo e se impondo no campo de ataque. E numa dessas escapadas, Ronald avançou em velocidade e encontrou Everaldo que chutou sem força, facilitando a intervenção do goleiro Felipe Avelino. Em outra construção ofensiva bem trabalhada, Everaldo levantou a bola, e Ronald apareceu para desviar a trajetória, novamente obrigando o goleiro adversário a intervir com segurança para impedir o gol.

Apesar da insistência e do volume ofensivo, o Tricolor do Arruda não conseguiu transformar o domínio em chances claras de grande perigo, ao mesmo tempo em que se manteve organizado defensivamente, sem sofrer sustos relevantes ao longo do lance.

SEGUNDO TEMPO

Mesmo em vantagem no placar, o técnico Cristian de Souza promoveu duas alterações no intervalo, com caráter disciplinar. Eurico e Everaldo foram substituídos por Edson Miranda e Marquinhos. Os atletas que deixaram o gramado já estavam amarelados, o que pesou na escolha da comissão técnica, que preferiu evitar riscos de expulsão e preservar a superioridade numérica.

E logo em sua entrada, Marquinhos arriscou um chute de fora da área, em uma finalização que levou perigo real ao gol adversário, obrigando o goleiro Felipe Avelino a trabalhar bem no lance.

Em outro momento da partida, Ronald reclamou bastante de um possível pênalti após disputa dentro da área com Wagninho, que teria aberto o braço e atingido o jogador tricolor durante o contato. A arbitragem, no entanto, optou por não marcar a infração e mandou o jogo seguir.

A melhor oportunidade do Volta Redonda na partida surgiu em uma jogada bem construída por Fellipinho, que recebeu a bola, conseguiu se livrar da marcação com categoria e finalizou com bastante perigo. O goleiro Thiago Coelho, porém, fez grande defesa, espalmando para escanteio em uma intervenção importante que evitou o gol.

O ritmo ofensivo da equipe tricolor caiu ao longo da partida, com o jogo ficando mais travado e marcado por sucessivos erros de passe que acabavam comprometendo a construção das jogadas e impedindo melhores finalizações. Ainda assim, o Santa Cruz mantinha um comportamento consistente sem a bola, demonstrando solidez defensiva e sem sofrer grandes sustos ou chances claras do adversário.

Até que, aos 35 minutos, veio o alívio da torcida coral. Ronald fez uma boa jogada pela direita, cruzou a bola na área com precisão. No cruzamento, Marquinhos apareceu bem posicionado, fez o domínio com tranquilidade e, rapidamente, finalizou firme para o fundo das redes, sem dar chances de defesa ao goleiro adversário. Na comemoração, o atacante acabou sendo advertido com cartão amarelo por ter retirado a camisa após o gol.

Na reta final da partida, o Volta Redonda até se lançou ao campo de ataque em busca de diminuir o prejuízo, mas encontrou dificuldades para transformar a posse em chances claras de gol, sem conseguir levar real perigo à defesa adversária.

Do outro lado, o Santa Cruz adotou uma postura mais cautelosa, priorizando a proteção do resultado diante de sua torcida. A equipe recuou suas linhas, administrou o tempo de jogo e controlou as ações defensivas até o apito final, garantindo a vitória com segurança.

FICHA DA PARTIDA:

SANTA CRUZ 1

Thiago Coelho; Eurico (Edson Miranda), William Alves e Jefferson; Zé Mário (Alex Ruan), Silva (Fabinho) e Pedro Favela e Vitinho; Ronald, Everaldo (Marquinhos) e Tiago Marques (Eron). Técnico: Cristian de Souza.

VOLTA REDONDA 0

Avelino; Wellington Silva, Alan (Rafael Castro), Caetano (Fabrício) e Jean Victor; Bruno Barra, Dener e Wagninho; Luciano Naninho (Fellipinho), Ygor Catatau (Blanco) e MV (Marquinhos). Técnico: Mário Jorge.

Local: Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE)

Árbitro: Marcos Mateus Pereira (MS)

Assistentes: Marcelo Grando (MS) e Cícero Alessandro de Souza (MS)

Cartão vermelho: Bruno Barra (VRE)

Cartões amarelo: Everaldo, Eurico, Fabinho, Marquinhos e Vitinho (STA); MV, Wagninho e Alan (VRE)

Gols: Pedro Favela (08’/1º) Marquinhos (35’/2º) (STA)

Público total: 12.222

Renda: R$ 321.662,00

