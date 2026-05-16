Santa Cruz x Volta Redonda: onde assistir, horário e escalações pela 7º rodada da Série C

Santa Cruz e Volta Redonda se enfrentam neste sábado (16), às 17h, na Arena de Pernambuco, pela sétima rodada da Série C

Pedro Favela, volante do Santa Cruz (Rafael Vieira)

Buscando embalar uma sequência positiva, o Santa Cruz enfrenta o Volta Redonda, neste sábado (16), às 17h, na Arena de Pernambuco, 7º rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. A Cobra Coral aposta no apoio da torcida para se aproximar da zona de classificação e ampliar a distância para a parte inferior da tabela.

O Tricolor do Arruda, atualmente na 13ª posição com sete pontos, busca o apoio da sua torcida para emplacar a segunda vitória consecutiva e encostar no G-8, a zona de classificação para a próxima fase.

Além dos três pontos, o Santa Cruz defende um retrospecto histórico amplamente favorável diante do Volta Redonda. Em seis partidas disputadas entre os clubes, a Cobra Coral nunca foi derrotada pelo Voltaço, somando cinco vitórias e um empate.

O confronto será o segundo jogo do técnico Cristian de Souza no comando do Santa Cruz. A tendência é que o treinador coral mantenha a base da equipe que venceu a Inter de Limeira na rodada passada, com o esquema tático de três zagueiros. A única dúvida na escalação inicial é na ala esquerda, onde Alex Ruan e Zé Mário disputam a titularidade. Os jogadores Thiago Ennes, Fabinho e Régis seguem vetados pelo departamento médico do Tricolor.

Já o Volta Redonda atravessa um momento difícil na Série C, não vence há cinco jogos e ocupa a 17ª colocação, com cinco pontos, perto da zona de rebaixamento para a Série D. O técnico Mário Jorge ainda busca sua primeira vitória no comando do clube. O Voltaço aposta nos atacantes MV e Ygor Catatau como principais armas para surpreender o Santa Cruz.



FICHA DA PARTIDA:

SANTA CRUZ

Thiago Coelho; Eurico, William Alves e Matheus Vinicius; Zé Mário (Alex Ruan), Silva e Pedro Favela e Vitinho; Ronald, Everaldo e Tiago Marques. Técnico: Cristian de Souza.

VOLTA REDONDA

Avelino; Pedro Costa, Alan, Henrique Silva e Jean Victor; Bruno Barra, Dener e Wagninho; Luciano Naninho, Ygor Catatau e Blanco. Técnico: Mário Jorge

Local: Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE)

Horário: 17h

Árbitro: Marcos Mateus Pereira (MS)

Assistentes: Marcelo Grando (MS) e Cícero Alessandro de Souza (MS)

Transmissão: BAND (TV aberta) e SportyNet (Youtube)

