Santa Cruz x Volta Redonda: onde assistir, horário e escalações pela 7º rodada da Série C
Santa Cruz e Volta Redonda se enfrentam neste sábado (16), às 17h, na Arena de Pernambuco, pela sétima rodada da Série C
Publicado: 16/05/2026 às 08:00
Pedro Favela, volante do Santa Cruz (Rafael Vieira)
Buscando embalar uma sequência positiva, o Santa Cruz enfrenta o Volta Redonda, neste sábado (16), às 17h, na Arena de Pernambuco, 7º rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. A Cobra Coral aposta no apoio da torcida para se aproximar da zona de classificação e ampliar a distância para a parte inferior da tabela.
Além dos três pontos, o Santa Cruz defende um retrospecto histórico amplamente favorável diante do Volta Redonda. Em seis partidas disputadas entre os clubes, a Cobra Coral nunca foi derrotada pelo Voltaço, somando cinco vitórias e um empate.
O confronto será o segundo jogo do técnico Cristian de Souza no comando do Santa Cruz. A tendência é que o treinador coral mantenha a base da equipe que venceu a Inter de Limeira na rodada passada, com o esquema tático de três zagueiros. A única dúvida na escalação inicial é na ala esquerda, onde Alex Ruan e Zé Mário disputam a titularidade. Os jogadores Thiago Ennes, Fabinho e Régis seguem vetados pelo departamento médico do Tricolor.
Já o Volta Redonda atravessa um momento difícil na Série C, não vence há cinco jogos e ocupa a 17ª colocação, com cinco pontos, perto da zona de rebaixamento para a Série D. O técnico Mário Jorge ainda busca sua primeira vitória no comando do clube. O Voltaço aposta nos atacantes MV e Ygor Catatau como principais armas para surpreender o Santa Cruz.
FICHA DA PARTIDA:
SANTA CRUZ
Thiago Coelho; Eurico, William Alves e Matheus Vinicius; Zé Mário (Alex Ruan), Silva e Pedro Favela e Vitinho; Ronald, Everaldo e Tiago Marques. Técnico: Cristian de Souza.
VOLTA REDONDA
Avelino; Pedro Costa, Alan, Henrique Silva e Jean Victor; Bruno Barra, Dener e Wagninho; Luciano Naninho, Ygor Catatau e Blanco. Técnico: Mário Jorge
Local: Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE)
Horário: 17h
Árbitro: Marcos Mateus Pereira (MS)
Assistentes: Marcelo Grando (MS) e Cícero Alessandro de Souza (MS)
Transmissão: BAND (TV aberta) e SportyNet (Youtube)