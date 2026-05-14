Criação em xeque: O dilema de Cristian de Souza para dar vida ao meio do Santa Cruz

Vitinho, meia do Santa Cruz (Evelyn Victoria / Santa Cruz)

Cristian de Souza começou sua trajetória no Tricolor do Arruda com o pé direito. O triunfo por 2 a 1 sobre a Inter de Limeira trouxe os três pontos e um respiro na tabela, mas também evidenciou a filosofia do novo comandante. Conhecido por priorizar o equilíbrio e o sistema defensivo, o técnico agora precisa lidar com o "nó" que aflige o Santa Cruz desde o início da Série C do Campeonato Brasileiro: a baixa produtividade do meio-campo ofensivo.

A mudança mais sintomática na estreia foi o posicionamento de Vitinho. O jovem que vinha sendo utilizado como ponta pelos treinadores anteriores, foi deslocado para a faixa central, posição onde se destacou na base do Bahia.

A escolha de Cristian faz sentido dentro de seu modelo de jogo: Vitinho oferece a vitalidade e a movimentação necessárias para uma equipe que prefere se resguardar e sair em velocidade. Embora tenha apenas um gol em 14 jogos, sua capacidade de preencher espaços e iniciar a transição ofensiva o torna o favorito para o cargo de "motor" do time.

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O dilema dos "Camisas 10"

Enquanto Vitinho ganha espaço pela força física, os dois nomes mais técnicos do elenco vivem momentos distintos de incerteza:

Régis e o calvário físico: Principal reforço para a competição, o meia de 33 anos ainda não disse a que veio. Com apenas quatro jogos e um histórico de lesões musculares que o tirou dos últimos dois confrontos (Guarani e Inter de Limeira), sua ausência obriga o treinador a montar um esquema que não dependa de sua cadência.

Patrick Allan em busca de espaço: Titular incontestável no início do ano e autor de dois gols na temporada, o meia viu seu minutagem diminuir. Com o perfil defensivo de Cristian de Souza, sua bola parada e chute de média distância surgem como armas cruciais para decidir jogos fechados, mas ele precisa provar que pode entregar a intensidade exigida pelo novo técnico.

Com apenas cinco gols marcados em sete jogos, o Santa Cruz é uma equipe dependente de lampejos. O desafio de Cristian de Souza será não deixar que o "privilégio defensivo" sufoque a criatividade. Para um time que almeja o acesso, ser sólido lá atrás é o primeiro passo, mas encontrar um "garçom" operante é o que transformará os empates e vitórias magras em uma campanha segura.