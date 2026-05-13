Próximo adversário do Santa Cruz, Volta Redonda traz lembranças de noite histórica no Arruda

Com gol improvável, em 1998, Tricolor venceu os cariocas por 3 a 2 no Arruda lotado e escapou do rebaixamento à Série C

Escudos de Santa Cruz e Volta Redonda (Divulgação/SCFC e Volta Redonda)

Neste sábado (16), na Arena de Pernambuco, pela Série C, o Santa Cruz reencontra o Volta Redonda, um confronto que carrega na memória um dos capítulos mais dramáticos da história tricolor no Campeonato Brasileiro.

Foi justamente diante do clube carioca, em 6 de outubro de 1998, que o Santa viveu uma noite de emoção e explosão coral no Arruda. Na última rodada da primeira fase da Série B daquele ano, o Tricolor precisava vencer para escapar do rebaixamento à Terceira Divisão. E conseguiu de forma épica. Uma vitória por 3 a 2, de virada, diante de mais de 55 mil torcedores, com um gol salvador do zagueiro Rau.

A noite em que o Arruda explodiu com um herói improvável

O Santa Cruz entrou em campo pressionado e viu o Volta Redonda abrir o placar aos 34 minutos do primeiro tempo, com Roberto. A resposta veio rapidamente com Gílson, aos 35, mas ainda antes do intervalo Anderson Luiz, aos 47, recolocou os cariocas em vantagem.

Na volta para o segundo tempo, Célio empatou logo aos dois minutos e aumentou a esperança tricolor. O clima no Arruda era de tensão absoluta. O Santa pressionava, chegou a ter um gol de Gílson anulado aos 36 minutos da etapa final e viu a revolta tomar conta das arquibancadas, com tentativa de invasão de campo por parte de torcedores.

O roteiro dramático ganhou contornos históricos aos 46 minutos. O zagueiro Baiano Rau, chamado por Givanildo Oliveira e improvisado praticamente como atacante na reta final, saiu do banco e apareceu na segunda trave após cruzamento da direita; cabeceou para baixo e a bola ainda quicou antes de vencer o goleiro Lucão. Era o primeiro gol de Rau com a camisa coral.

“Eu estava convicto. Graças a Deus, tinha falado no banco aos meus colegas e pedi a Wellington Vero para falar com Givanildo para eu trocar a chuteira, porque falei que aquela estava premiada. Acho que é uma especialidade nossa, o trabalho de impulsão e bola aérea, e fui muito feliz”, disse o defensor após a partida.

Givanildo, pressão e permanência

Naquele ano, o Santa Cruz era comandado por Givanildo Oliveira e atravessava enorme turbulência esportiva. A vitória sobre o Volta Redonda não garantiu imediatamente a classificação à fase seguinte, mas evitou um rebaixamento que seria devastador naquele momento.

O clube carioca ainda terminou a partida com dois jogadores expulsos: o goleiro Sandro, por tocar a bola com as mãos fora da área, e o zagueiro Evaldo.

Ao final daquela Série B, os rebaixados foram Fluminense, Náutico, Juventus-SP, Volta Redonda e Americano-RJ. O Santa escapou no limite e, no ano seguinte, acabaria conquistando o acesso à Série A.

Bastidores e disputa fora de campo

A campanha de 1998 também ficou marcada por uma longa disputa nos bastidores. Na estreia daquela Série B, o Santa havia sido goleado pelo próprio Volta Redonda por 4 a 0. Posteriormente, o clube pernambucano conseguiu reverter judicialmente o resultado após comprovar a escalação irregular do jogador Anderson Ortega pela equipe carioca.

A CBF reconheceu o Tricolor como vencedor da partida administrativamente, pontos que se tornaram fundamentais na vaga para a Segunda Fase da Série B daquele ano. Enfrentou o Paysandu na fase seguinte. Em três partidas, empatou por 0 a 0 em Belém, novo 0 a 0 no Recife e foi derrotado por 2 a 1 no terceiro confronto, também no Arruda, resultado que encerrou a campanha tricolor naquela edição.

Momento

Agora, 28 anos depois daquele encontro histórico, Santa Cruz e Volta Redonda voltam a se cruzar em divisão diferente.

O duelo acontece pela Série C e o Tricolor chega após um acesso à terceirona e tenta uma retomada na temporada. É o 13º colocado. Comandado por Cristian de Souza, voltou a vencer após três derrotas seguidas. Já o Volta Redonda é somente o 17º e vem de três partidas sem vencer. E vem de um rebaixamento no ano passado. É o sinal de alerta nos dois clubes.

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