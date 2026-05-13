Cristian de Souza destaca caráter do elenco e descarta 'corpo mole' no Santa Cruz
Publicado: 13/05/2026 às 08:00
Cristian de Souza, técnico do Santa Cruz (Evelyn Victoria / Santa Cruz)
A vitória do Santa Cruz por 2 a 1 sobre a Inter de Limeira, na última segunda-feira (11), foi além dos três pontos na tabela da Série C. O resultado marcou o início da era Cristian de Souza que fez questão de blindar o elenco e elogiar a postura profissional dos atletas que encontrou no Tricolor do Arruda.
“A gente sentiu um grupo muito magoado, muito chateado, um vestiário realmente para baixo. Mas, quando recebemos o convite, a primeira coisa que conversamos foi sobre a qualidade desse grupo. Eu já conhecia alguns atletas e também tinha informações de que não existia sacanagem, que ninguém estava fazendo corpo mole. Pelo contrário, encontrei homens de caráter e um grupo comprometido”, afirmou.
O comandante também ressaltou a importância do resultado para a retomada da confiança da equipe tricolor e convocou a torcida coral para apoiar o time na sequência da Série C.
“Que essa vitória sirva para remobilizar nossa torcida, que é fundamental na história do Santa Cruz. Queremos o torcedor ao nosso lado, participando durante a semana e nos jogos, para buscarmos juntos a segunda vitória consecutiva e voltar de vez à briga pela classificação”, destacou.
Com o triunfo, o Santa Cruz chegou aos sete pontos e subiu para a 13ª colocação da Série C. A distância para o G-8 caiu para apenas dois pontos, reacendendo as esperanças da equipe na competição. O próximo compromisso da Cobra Coral será no sábado (16), às 17h, diante do Volta Redonda, na Arena de Pernambuco.