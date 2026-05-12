Comissão de Finanças do Santa Cruz cobra esclarecimentos do executivo sobre situação financeira e andamento da SAF

Após notificação formal do conselheiro Adriano Costa, o presidente Bruno Rodrigues tem um prazo de 72 horas para esclarecer tópicos

Bruno Rodrigues, presidente do Santa Cruz (Marina Torres/ DP Foto)

Em meio a um momento conturbado e de indefinições no extracampo, a Comissão de Finanças do Conselho Deliberativo do Santa Cruz emitiu um ofício cobrando esclarecimentos formais do Poder Executivo sobre a atual situação financeira do clube, o andamento da SAF e outros importantes assuntos relacionados às finanças da Cobra Coral.

A notificação formal foi enviada na última segunda-feira (11) e assinada pelo conselheiro Adriano Costa, presidente da Comissão de Finanças. Após o documento ter sido protocolado, o presidente Bruno Rodrigues tem um prazo de 72 horas para esclarecer os tópicos abordados.

Confira os assuntos tratados no documento:

Andamento da SAF

A comissão cobrou respostas do presidente sobre a atual situação da rescisão contratual com a Cobra Coral Participações, bem como uma comprovação do possível distrato. O documento ainda indaga sobre os motivos que levaram ao insucesso da constituição da SAF com os atuais investidores.

Por fim, o ofício também pede esclarecimentos sobre a utilização ou não do estádio do Arruda em novas negociações para a venda da Sociedade Anônima do Futebol, além da apresentação de um plano estratégico para a continuidade do funcionamento do clube sem a transição para a SAF.

Contrato com a Reebok

A Comissão de Finanças solicitou também o detalhamento do contrato firmado com a Reebok, que tem duração de três temporadas. Segundo o documento, os termos financeiros do acordo com a nova marca de material esportivo não foram divulgados ao Conselho Deliberativo do clube.

Ainda no tópico, também é solicitada transparência sobre o distrato realizado com a marca Volt, a fim de tomar ciência do impacto financeiro que o Santa Cruz possa ter sofrido com valores não recebidos e a rescisão antecipada.

Prestação de contas

O ofício enviado à presidência também relata que não foi apresentado o balanço financeiro do exercício de 2025, que deveria ter sido publicado até o último dia 30 de abril. A comissão solicita a apresentação de um cronograma formal com as demonstrações da última temporada.

Ainda na questão econômica, o documento também solicita a relação detalhada dos meses de salários atrasados dos funcionários do Santa Cruz, bem como o cronograma de quitação desses débitos.

Reunião extraordinária de urgência

Por fim, a Comissão de Finanças requereu, em caráter de urgência, uma reunião extraordinária no Conselho Deliberativo. Os assuntos a serem tratados na reunião envolvem tomar ciência dos próximos passos da SAF, deliberar medidas financeiras emergenciais para 2026, apreciar as respostas dadas pelo executivo sobre os questionamentos e analisar as implicações do rompimento com a Cobra Coral Participações para o clube e para a Recuperação Judicial.



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