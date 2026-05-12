A era Cristian de Souza: Santa Cruz muda esquema, reintegra atletas e volta a vencer

Cristian de Souza, técnico do Santa Cruz (Evelyn Victoria / Santa Cruz)

Se no ditado popular “a primeira impressão é a que fica”, a torcida tricolor tem motivos para comemorar. Na estreia do técnico Cristian de Souza, o Santa Cruz venceu a Inter de Limeira por 2 a 1 na última segunda-feira (11), no Estádio Major Levy Sobrinho, encerrando um jejum de quatro jogos na Série C do Campeonato Brasileiro. O triunfo teve a marca do novo comandante coral, que não perdeu tempo e promoveu alterações profundas já em sua primeira partida à frente da equipe tricolor.

Cristian de Souza destaca mudança de postura do elenco em estreia pelo Santa Cruz: 'Energia nova'

'Por Peninha, pelos nossos': Santa Cruz dedica vitória a funcionário histórico do clube Veja também: “Precisávamos melhorar a nossa questão defensiva, o foco dos treinamentos desde que a gente chegou a organização defensiva, compactar melhor. É jogo a jogo, a estratégia faz parte do modelo de jogo. A gente quer estabelecer um modelo competitivo eficiente é só o começo. Obviamente, temos muito ainda que trabalhar, mas a cada jogo a gente achando a melhor estratégia”, disse o treinador.

Mudança de esquema tático

A partida marcou também uma mudança de postura e de peças promovida por Cristian de Souza logo em sua estreia. O treinador surpreendeu ao adotar um sistema com três zagueiros: Matheus Vinícius, William Alves e Eurico, além de promover alterações importantes no elenco.

Recuperação de atletas

Atletas que vinham fora dos planos foram novamente integrados ao grupo, como o próprio zagueiro Matheus Vinícius, o volante Andrey e Léo Costa, que fez sua estreia com a camisa coral. Robinho também voltou a ser relacionado, reforçando a ideia de ampliação das opções do elenco.

Superação de desfalques

O novo treinador teve de superar também a ausência de três jogadores em sua estreia: o lateral-direito Thiago Ennes, o volante Fabinho e o meia Régis foram vetados pelo departamento médico e ficaram fora da viagem para Limeira. O trio vinha atuando como titular com Claudinei Oliveira, antigo treinador.



Dose extra de sorte

Mesmo com um início de jogo equilibrado e bastante disputado fisicamente, o Santa Cruz conseguiu se impor a partir de erros do adversário. O primeiro gol saiu após jogada de transição rápida: Ronald aproveitou sobra de Everaldo, finalizou rasteiro e contou com falha do goleiro Saulo, que não conseguiu evitar o gol e viu a bola passar entre suas pernas.

O segundo gol tricolor veio em um lance ainda mais confuso. Ronald tentou fazer o cruzamento pela direita, João Victor tentou o corte, mas acabou pegando mal na bola e acertando a própria trave. No rebote, a bola voltou viva na área, houve novo desvio e o lance terminou com participação involuntária do goleiro, resultando no gol coral que ampliou a vantagem.

Fator psicológico

Mesmo sofrendo o gol de honra da Inter, o Santa Cruz manteve o controle emocional da partida nos minutos finais. A equipe tricolor administrou o resultado com mais segurança, diminuiu os espaços e garantiu uma vitória fora de casa considerada fundamental para a sequência da competição.

O resultado representa não apenas o fim do jejum de vitórias, mas também um início promissor da era Cristian de Souza, que já demonstra intenção de reorganizar o sistema defensivo, ampliar o uso do elenco e dar novas alternativas táticas ao time na Série C.